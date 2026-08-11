Як перевести дитину до іншої школи: що потрібно знати батькам

Школа

Реклама

Перевести дитину до іншої державної чи комунальної школи можна тільки, якщо є вільне місце у відповідному класі. Для цього не варто спочатку домагатися відрахування з попереднього закладу: спершу подають заяву про переведення до обраної для навчання школи.

У МОН № 367 пояснюють процедуру для державних і комунальних закладів загальної середньої освіти.

Реклама

Як подати заяву до нової школи

Заяву про переведення на вільне місце подають до обраної школи особисто, електронною поштою, факсом, іншими засобами електронного зв’язку, через АІКОМ або онлайн-сервіс. Конкретний канал залежить від того, які способи приймання документів використовує заклад.

Реклама

Не потрібно самостійно вгадувати назву цифрової платформи: нормативний порядок передбачає АІКОМ або онлайн-сервіс, але не встановлює для всіх шкіл одну конкретну назву сервісу. Перед поданням заяви уточніть у новому закладі актуальний спосіб звернення та вимоги до електронних документів.

Коли нова школа має відповісти

Обраний заклад опрацьовує заяву протягом п’яти робочих днів у АІКОМ або онлайн-сервісі. Після цього він повідомляє про зарахування або надає обґрунтовану відмову.

Відсутність вільного місця означає, що переведення саме до цієї школи не відбудеться. У такому разі не варто ініціювати відрахування дитини з попереднього закладу, доки не буде іншого підтвердженого варіанту навчання.

Як відбувається переведення між школами

Якщо новий заклад погодив зарахування, його працівник формує через АІКОМ або онлайн-сервіс запит до школи, де дитина навчається. Батьки підписують заяву кваліфікованим електронним підписом в електронному кабінеті.

Реклама

Попередня школа опрацьовує заяву в тому самому АІКОМ або онлайн-сервісі та протягом п’яти робочих днів погоджує переведення й відраховує учня. Накази про відрахування та зарахування формуються через АІКОМ або онлайн-сервіс.

Отже, алгоритм не можна зводити до універсальної схеми з обов’язковим паперовим підтвердженням, передаванням особової справи батьками чи фіксованими строками для її подання. Порядок передбачає цифрову взаємодію закладів, а деталі подання варто уточнити в обраній школі.

Чи можна перевести дитину до іншої школи в серпні

Так, серпень не є окремою забороною для переведення. Подати заяву можна, якщо в обраній школі є вільне місце, а заклад приймає звернення в цей період. Водночас потрібно врахувати час на опрацювання заяви новою та попередньою школами — до п’яти робочих днів для кожного етапу.

Якщо школа відмовила, попросіть повідомити обґрунтовану причину та зверніться до засновника закладу або органу управління освітою, коли вважаєте, що процедуру порушили. Індивідуальні обставини, пов’язані, наприклад, із переїздом або безпекою, слід окремо уточнювати в органі управління освітою.

Реклама

Що змінюється для приватної школи

Описаний Порядком МОН алгоритм стосується державних і комунальних закладів. У приватній школі умови зарахування, документи, строки та припинення навчання визначаються договором із батьками й правилами конкретного закладу.

Перед переходом уточніть у приватній школі, як подається заява, які документи потрібні та хто взаємодіє з попереднім закладом. Не переносіть автоматично вимоги для державних і комунальних шкіл на приватну освіту.

Новини партнерів