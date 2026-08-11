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- Війна
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Атака РФ на Київ та Запоріжжя й удар по Wildberries у Воронежі: головні новини ночі 11 серпня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 серпня 2026 року:
У Києві пролунали вибухи: столиця перебувала під атакою балістики Читати далі –>
Росія завдала комбінованого удару по Запоріжжю: пошкоджені будинки, спалахнули пожежі Читати далі –>
Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 20, є загиблі: що відомо про наслідки атаки РФ (фото, відео) Читати далі –>
У Воронежі після вибухів спалахнула велика пожежа: повідомляють про атаку на хаб Wildberries (фото, відео) Читати далі –>
У Києві внаслідок російської атаки є потерпілий: що відомо Читати далі –>
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