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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
9487
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ на Київ та Запоріжжя й удар по Wildberries у Воронежі: головні новини ночі 11 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Удар по Запоріжжю

Удар по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 серпня 2026 року:

  • У Києві пролунали вибухи: столиця перебувала під атакою балістики Читати далі –>

  • Росія завдала комбінованого удару по Запоріжжю: пошкоджені будинки, спалахнули пожежі Читати далі –>

  • Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 20, є загиблі: що відомо про наслідки атаки РФ (фото, відео) Читати далі –>

  • У Воронежі після вибухів спалахнула велика пожежа: повідомляють про атаку на хаб Wildberries (фото, відео) Читати далі –>

  • У Києві внаслідок російської атаки є потерпілий: що відомо Читати далі –>

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