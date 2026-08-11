Атака РФ на Київ та Запоріжжя й удар по Wildberries у Воронежі: головні новини ночі 11 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 серпня 2026 року:

У Києві пролунали вибухи: столиця перебувала під атакою балістики Читати далі –>

Росія завдала комбінованого удару по Запоріжжю: пошкоджені будинки, спалахнули пожежі Читати далі –>

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 20, є загиблі: що відомо про наслідки атаки РФ (фото, відео) Читати далі –>

У Воронежі після вибухів спалахнула велика пожежа: повідомляють про атаку на хаб Wildberries (фото, відео) Читати далі –>