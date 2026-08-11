Астрологічний прогноз на 11 серпня

Лотос / © Associated Press

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день позитивної енергетики, коли можна і потрібно творити — руйнування категорично заборонено.

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Символ дня: лотос.

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Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: бузковий, ліловий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: білий опал, біломорит.

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За яку частину тіла відповідає: очі, серце.

Хвороби дня: причиною хвороб цього дня можуть стати стреси, тому їх бажано уникати.

Раціон на день: овочі та зелень можна їсти без обмежень, а от фруктами краще не зловживати.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки. — вона підкреслить вашу привабливість і поліпшить настрій

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Дачні роботи дня: можна збирати врожай коренеплодів, овочів та фруктів.

Магія та містика дня: дар передбачення, який осяє нас у цей час, допоможе відшукати давно загублені речі.

Сни дня: сни цієї ночі розповідають про проблеми, які йому потрібно розв’язати.

Табу дня: не можна нічого рвати, ламати та руйнувати.

Цитата дня: «Здоровий глузд і щастя — поєднання неможливе» (Марк Твен).

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