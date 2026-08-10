Приталені силуети та авторська вишивка: український бренд презентував осінню колекцію

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Український бренд GEPUR презентував першу осінню колекцію 2026 року — East Line. Її героїня — жінка, яка не боїться змін, виходить за межі звичного і сміливо обирає власний шлях.

Натхненням для колекції стала азійська естетика, у якій форма, символи та внутрішній стан перебувають у тонкій рівновазі.

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За словами дизайнера бренду, чиста лінія може бути виразнішою за численні декоративні елементи, стриманий колір залишає більше простору для форми, а невелика деталь здатна розкрити цілу історію.

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Назва капсули має кілька значень. Слово East відсилає до естетики Сходу, її стриманості та символізму. Line — це водночас лінія силуету і власний шлях, який кожна жінка прокладає самостійно.

До осінньої лінійки увійшли сукні, корсети, кейпові жакети з моделювальними вставками, штани, спідниці, комбінезони, топи, жилети та боді.

Головний акцент дизайнери зробили на посадженні речей. Архітектурна жіночність колекції розкривається через мінімалізм, приталені силуети, виразну талію та структурні форми.

Команда зазначає, що ідеальне посадження — це коли ти не думаєш про одяг.

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Основу палітри становлять чорний і молочний кольори, а яскравими акцентами стали червоний та м’який рожевий.

Під час роботи над колекцією команда неодноразово поверталася до ескізів, тестувала посадження, змінювала пропорції та вдосконалювала вишивку, поки кожна лінія не знайшла свого місця.

Особливою деталлю лінійки стала авторська вишивка. Її головними символами обрали дракона і журавля, які посідають важливе місце у культурах Східної Азії.

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