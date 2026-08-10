Найгірше ще попереду: вчені попередили, якою стане спека у майбутньому

Спека / © Associated Press

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Світ готується до п’ятої хвилі спеки цього літа з температурами до 37°C, проте нове дослідження показує, що найгірші кліматичні випробування ще попереду.

Про це пише Daily Mail.

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За прогнозами вчених, до 2100 року спекотні дні стануть довшими на понад чотири години екстремальної спеки. Найгірше те, що ці додаткові години припадатимуть на ніч, коли люди зазвичай відпочивали від денної спеки й охолоджувалися.

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Вчені наголосили, що надзвичайно висока температура щогодини дуже небезпечна для здоров’я. Зазвичай ніч приносить прохолоду і рятує від денної спеки, але під час аномально теплих ночей цього не відбувається. Через постійну спеку вночі організм не встигає охолонути, що підвищує ризик хвороб і смерті, особливо для людей з уразливих категорій.

Дослідники проаналізували глобальні погодинні дані за період від 1981 до 2023 року і з’ясували, що на суходолі щоліта фіксується в середньому 269 годин екстремальної спеки. Кліматичні прогнози за сценарієм з високим рівнем викидів вказують на те, що до 2070–2099 років кожен спекотний день міститиме більш ніж чотири додаткові спекотні години порівняно із сучасним рівнем.

«Країни з низьким і середнім рівнем доходу несуть на собі основний тягар як поточний, так і майбутній погодинний вплив тепла, незважаючи на менший внесок у історичні викиди», — зазначають автори.

Щоб краще захистити людей від спеки, науковці радять детальніше вивчати різкі стрибки температури протягом дня. На їхню думку, якщо краще розуміти такі короткострокові погодні зміни, можна вдосконалити системи попередження, точніше оцінювати ризик

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Ці висновки з’явилися на тлі даних про те, що Західна Європа щойно пережила найспекотніший період червня-липня за всю історію спостережень із середньою температурою 21,62°C, що на 2,79°C перевищує попередній рекорд 2022 року на тлі четвертої поспіль хвилі спеки.

Нагадаємо, в Іспанії продовжують вирувати масштабні лісові пожежі: вогонь уже знищив сотні тисяч гектарів, а мешканців кількох регіонів евакуюють. Найскладніша ситуація склалася в Уельві, Кастельйоні та Сеговії.

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