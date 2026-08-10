"Трамп не любить переможених": як директор ЦРУ під час гри в гольф переконує президента США допомагати Україні

Джон Реткліфф / © Associated Press

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф грає в гольф із Дональдом Трампом і розповідає йому про величезні втрати росіян на фронті. Це допомагає підтримувати допомогу США для України.

Про це повідомляє авторитетне видання The Atlantic.

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Битва за ліцензії: чому Україна прагне самостійно виробляти системи Patriot

Як зазначає західний чиновник розвідки, успіх такої політики базується на простому принципі: «Трамп не любить переможених».

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Повідомляється, доки Україна демонструє здатність чинити опір, ламати стереотипи та завдавати ворогу нищівних ударів, схильність американського лідера дистанціюватися від підтримки зменшується. За актуальними розвідувальними даними, втрати росіян на полі бою зараз перевищують 40 000 осіб на місяць.

Ця стратегія впливу розгортається на тлі складних дипломатичних і військових процесів. Ще раніше, 28 липня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі, де ключовою темою став запит на ліцензію для виробництва американських ракет-перехоплювачів класу «земля-повітря» Patriot в Україні.

В інтерв’ю Financial Times американський лідер зауважив, що система Patriot є доволі специфічною зброєю, тому видавати дозвіл на її виробництво іншим країнам слід обережно. Однак уже 8 серпня Володимир Зеленський заявив у соцмережі X про домовленість із Дональдом Трампом щодо отримання таких ліцензій, зазначивши, що якби це сталося чотири роки тому, Україна вже випускала б ці системи для всіх. Водночас офіційний Вашингтон поки що не підтвердив ухвалення остаточного рішення.

Зміни на полі бою та технологічна автономія України

Повідомляється, що позиції України на міжнародній арені суттєво зміцнилися завдяки військовому прогресу. Країна стала значно автономнішою. Український оборонний сектор масово виготовляє безпілотники (оцінки сягають до 10 мільйонів дронів на рік), стримує російський наступ та переносить бойові дії на територію РФ.

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Успішні удари українських дронів по нафтопереробних заводах, авіабазах та логістичних артеріях ворога спричинили масштабну паливну кризу в Росії та серйозно порушили постачання окупаційних сил.

Зазначається, що водночас Україна продовжує гостро потребувати протиракетної оборони. Через інтенсивні російські обстріли балістичними ракетами наявні запаси перехоплювачів Patriot виснажуються, а західні виробники та американська адміністрація стикаються з дефіцитом в арсеналах і бюрократичними перепонами.

Надання Україні ліцензії на виробництво систем Patriot могло б перетворити її з прохача на стратегічного партнера та виробничий вузол для США. Проте, попри занепокоєння американських корпорацій щодо передавання технологій, успішні наступальні та оборонні дії України продовжують змінювати скептичне ставлення західних політиків на користь прагматичної співпраці.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що балістичні ракети досі залишаються проблемою для України. Водночас, з його слів, є низка країн, які можуть допомогти з цим.

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Раніше ми писали, що американські виробники Patriot можуть побоюватися, що Україна після отримання ліцензії зможе вдосконалити систему та налагодити її масштабне виробництво швидше і дешевше, ніж це роблять нинішні підприємства у США.

До слова, Україна зіткнулася з найгострішим дефіцитом засобів протиповітряної оборони від початку повномасштабної війни. Тим часом західні партнери дедалі стриманіше реагують на заклики президента Володимира Зеленського щодо передавання додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot.

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