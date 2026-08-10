Україна може зробити Patriot кращими й дешевшими: чого побоюються виробники у США

Patriot / © Getty Images

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Американські компанії Raytheon і Lockheed Martin, які беруть участь у виробництві систем Patriot, можуть мати неочевидну причину для занепокоєння через можливе передавання Україні ліцензії на їхнє виробництво.

Про це пише The Atlantic із посиланням на неназваного представника Республіканської партії у Конгресі США, який підтримує надання Україні такої ліцензії.

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За словами співрозмовника видання, офіційно виробники можуть пояснювати свої застереження ризиками, пов'язаними із захистом інтелектуальної власності та передаванням технологій. Однак він вважає, що справжнє занепокоєння може бути іншим.

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Йдеться про те, що українські фахівці здатні вдосконалити Patriot, а потім організувати їхнє серійне виробництво швидше та за значно нижчою ціною, ніж це можуть зробити на чинних виробничих лініях у Сполучених Штатах.

Водночас The Atlantic не наводить підтверджень такої позиції безпосередньо від Raytheon чи Lockheed Martin. Це оцінка неназваного республіканського посадовця, з яким спілкувався автор матеріалу.

Україна хоче сама виробляти Patriot

Питання ліцензії на виробництво Patriot стало однією з тем зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі 28 липня.

Після неї Трамп заявив, що Patriot є надзвичайною зброєю і США повинні обережно вирішувати, кому дозволяти її ліцензійне виробництво. Однак 8 серпня Зеленський повідомив, що досяг із президентом США домовленості щодо надання відповідних ліцензій. На момент публікації The Atlantic Вашингтон цього рішення офіційно не підтвердив.

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Зеленський наголосив: якби Україна отримала такі дозволи ще чотири роки тому, зараз могла б уже виробляти Patriot у значних масштабах.

Втім, навіть у разі отримання ліцензії розгортання повноцінного виробництва потребуватиме часу. Саме тому Україна одночасно домагається постачання готових ракет-перехоплювачів і шукає довгострокове рішення, яке дозволить зменшити залежність від союзників.

Україна наростила власне виробництво зброї

The Atlantic пов'язує можливі побоювання американських виробників із тим, як швидко за роки повномасштабної війни змінився український оборонно-промисловий комплекс.

Україна вже виробляє значну частину необхідного їй озброєння та стала одним із центрів розвитку військової робототехніки й безпілотних систем. Видання звертає увагу і на здатність українських інженерів модернізувати західні технології відповідно до реальних умов війни.

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Автор The Atlantic припускає, що у перспективі така виробнича база могла б бути корисною й самим Сполученим Штатам. Після війни Україна потенційно могла б виготовляти додаткові Patriot для США або їхніх союзників і партнерів.

Видання навіть припускає, що з огляду на темпи розвитку українського оборонного виробництва Київ міг би створити додаткові виробничі потужності ще до завершення війни. Саме це, за версією джерела The Atlantic у Конгресі, і може становити проблему для нинішніх американських виробників.

Нагадаємо, раніше військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив про те, що Україна не виготовлятиме американські ракети PAC-3 для Patriot на своїй території, а всі чутки в медіапросторі щодо цього не мають реального підґрунтя. За словами експерта, навіть за умови передачі американських ліцензій, ключовою вимогою Вашингтона є розгортання виробничих потужностей у Німеччині, а не в Україні. Головним чинником у цьому питанні є безпековий фактор, адже українські підприємства залишаються під постійним прицілом російських аеробалістичних ракет.

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