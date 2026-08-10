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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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608
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Росія вдарила КАБами по Сумах: п’ятеро постраждалих, пошкоджено житловий сектор

У ніч проти 10 серпня російська армія знову атакувала Суми керованими авіаційними бомбами. У місті зафіксували п’ять ударів по цивільній інфраструктурі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Швидка допомога

Швидка допомога / © Freepik

Російські окупаційні війська цієї ночі завдали ударів КАБами по Сумах. Влучання зафіксовано на трьох локаціях у двох районах міста.

Про це інформує Сумська міська військова адміністрація

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей. Усім їм надають необхідну медичну допомогу.

Інформації про загиблих наразі немає.

Також внаслідок ударів пошкоджено житловий сектор. Фахівці обстежують місця влучань та прилеглі території.

Повні масштаби руйнувань і наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, напередодні росіяни атакували молочну ферму на Сумщині. Загинуло багато корів. За словами очільника ОВА, працівники ферми знайшли уламки реактивного дрона, зокрема, його двигун, просто поруч із загиблими тваринами. Серед людей, за попередніми даними, постраждалих немає.

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