Армія РФ вдарили по пасажирському потягу «Київ-Суми»: усі деталі про наслідки (оновлено)

Потяг. / © Getty Images

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У суботу зранку, 8 серпня, російський безпілотник атакував потяг «Суми—Київ». За попередньою інформацією, минулося без потерпілих.

Що відомо про російський удар по потягу, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Першими про атаку повідомило «Суспільне» з посиланням на поліцію. Зазначається, що потяг було атаковано близько 08:00 у Сумському районі. Внаслідок атаки було пошкоджено локомотив, виникла пожежа. Попередньо, без поранених.

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Атака на потяг — деталі

«Укрзалізниця» підтвердила чергову російську атаку на потяг «Суми — Київ». Зазначається, до дрон влучили по локомотиву. Крім того, пошкоджено один з вагонів.

«Моніторингова група вчасно помітила загрозу. Поїзна та локомотивна бригада евакуювали пасажирів на безпечну відстань, тож минулося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що наразі залізничники працюють над тим, щоб відхилення від графіку на цей дільниці було мінімальним.

Атаки РФ на залізницю — останні новини

Кілька днів тому, 6 серпня, армія РФ вдарила по по місту Лозова у Харківській області. Було атакованому залізничну станцію, влучання сталося у вагон потяга поблизу залізничного вокзалу. Пошкоджено його будівлю, контактну мережа та рухомий склад. Під час «прильоту» загинуло двоє людей.

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Вночі проти 5 серпня під час масованого удару по вісім людей загинули на залізничній платформі під Броварами. Під час атаки люди перебували на станції Квітневе. Вона розташована недалеко від логістичних центрів, по яких вдарила армія РФ.

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