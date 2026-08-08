Денисенко розкрила деталі майбутнього весілля і назвала кількість гостей: коли та як святкуватимуть

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Українська акторка Наталка Денисенко та її наречений Юрій Савранський, схоже, вже зробили важливий крок до весілля — пара активно готується до шлюбу та, ймовірно, вже подала документи.

Після освідчення закохані не стали відкладати весільні плани. Денисенко зізналася, що церемонію хоче провести вже цього літа. Святкування буде камерним. На нього запросять лише найближчих людей. Водночас акторка вже думає про наступні професійні проєкти.

Реклама

«Плануємо дуже камерне весілля — десь від 30 до 40 гостей, лише найближчі. Це свято відбудеться зовсім скоро, адже на осінь я планую масштабну прем’єру — власну моновиставу для психологічної підтримки жінок, де я буду і співати, і танцювати, читати вірші та монологи», — поділилася Наталка Денисенко на «Новому каналі».

Реклама

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Схоже, з організацією весілля зірка вирішила не зволікати. Щойно Юрій Савранський освідчився, вона взялася за підготовку та навіть визначилася з фахівцями, які працюватимуть на святі.

«Забронювала фотографів, відеографів і кажу Юрі: „Треба робити виставу, вона в пріоритеті, тому давай бігом весілля!“ Ну і він тільки за, бо сам постійно казав, що хоче бачити мене своєю дружиною. Тож швиденько гуляємо весілля — і працюємо далі», — розповіла акторка.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Та весільні клопоти — не єдина причина, через яку Денисенко зараз особливо щаслива. Акторка не приховує, що її стосунки із Савранським відповідають тому образу кохання, який вона давно хотіла мати у своєму житті.

«Юра дає мені дуже багато уваги, каже по 10 разів на день, що любить і що я найкраща жінка на землі. Постійно якісь подарунки, глибокий емоційний зв’язок. Він реально ставиться до мене, як до богині!"— говорить вона.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно до тренерського складу нового сезону «Голосу країни-14» приєдналася відома українська співачка та вже відомо, хто це.

Новини партнерів