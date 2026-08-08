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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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Три звички після 45 років додають до 13 років без деменції — дослідження

Люди з нормальним артеріальним тиском, без діабету та без звички курити рідше стикаються з раннім розвитком деменції.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Три звички після 45 років додають до 13 років без деменції — дослідження

© pixabay.com

Підтримання нормального артеріального тиску, відсутність діабету та відмова від куріння у віці від 45 до 65 років пов’язані в середньому з 12,6 додатковими роками життя без деменції. Такого висновку дійшли дослідники.

Про це пише видання Science alert.

Ключове значення має стан судин у середньому віці. Саме високий тиск, діабет і куріння негативно впливають на кровоносні судини, а це, своєю чергою, пов’язано з підвищеним ризиком когнітивних порушень, вважають експерти.

Окремо дослідники виявили, що жінки з усіма трьома факторами ризику в середньому жили без деменції 18,1 року від початку спостереження, тоді як чоловіки — 16,6 року. У майбутньому вчені планують дослідити, наскільки відмова від куріння чи зниження артеріального тиску вже в середньому віці можуть зменшити ризик розвитку деменції.

Важливо розуміти: дослідження не доводить, що ці фактори безпосередньо спричиняють деменцію, але підтверджує їхній тісний зв’язок із ризиком захворювання. Науковці планують далі вивчати, наскільки відмова від куріння чи зниження тиску в середньому віці може зменшити цей ризик.

Раніше повідомлялося, що глюкозамін, який використовують для здоров’я суглобів, може бути пов’язаний із підвищеним ризиком прогресування деменції.

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