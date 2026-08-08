Кремль. / © Associated Press

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У Росії зухвало називають інцидент із безпілотником в аеропорту Лейпцига «поспіхом злагодженою провокацією». Ба більше — звинуватили у цьому Київ, якому буцімто це вигідно.

Про це йдеться у заяві російського посольства у ФРН.

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У Москві фактично без доказів заявили, що ситуація нібито вигідна Україні та «мілітаристському крилу» європейського політичного класу.

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У дипломатичній установі країни-агресорки вдалися до зухвалих звинувачень на адресу України. Мовляв, їй начебто «відчайдушно не вистачає озброєнь», а європейським урядам — аргументів для подальшої фінансової підтримки Києва.

Крім того, російські дипломати звинуватили Німеччину в нібито «антиросійській істерії». У Москві зухвало заявляють, що буцімто будь-які подібні інциденти нібито закінчуються звинуваченнями РФ «при повній відсутності доказів».

У посольстві також висміяли заяви про можливу загрозу для Німеччини та НАТО, назвавши тих, хто говорить про «акт війни», «найшаленішими яструбами».

Інцидент в аеропорту Лейпцига

Цього тижня в аеропорту Лейпцига в Німеччині було закрито злітно-посадкову смугу після того, як поблизу українського вантажного літака авіакомпанії «Авіалінії Антонова» виявили дрон з вибухівкою. Для знешкодження БпЛА залучили роботизований комплекс саперів.

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Видання ВВС пише, що сліди можуть вести до Росії. Хоча наразі прямих доказів немає, але попередні операції російських агентурних мереж у країнах Європи демонструють схожі методи та можуть свідчити про можливий слід Москви.

Водночас The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців заявила, що розвідка США пов’язала саме Росію з дроном із вибухівкою. Розвідники вважають, що диктатор Володимир Путін упродовж найближчих кількох років може спробувати перевірити готовність Альянсу реагувати на агресію.

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