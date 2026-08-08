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- Шоу-бізнес
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«Диво-жінка» Галь Гадот у бікіні відпочила з подругами на яхті
Відома акторка показала, як провела час із друзями.
41-річна ізраїльська акторка Галь Гадот, широко відома всім своєю роллю Диво-жінки, опублікувала у своєму Instagram серію фотографій з відпочинку на яхті в компанії своїх подруг.
Мама чотирьох дітей позувала у золотому бікіні, сидячи на краю палуби човна й звісивши ноги у кришталево чисту воду.
Судячи з масок для підводного плавання, акторка займалася снорклінгом.
Також Галь сфотографувалася з подругами та зробила селфі.
Зазначимо, що Галь Гадот — багатодітна мама. Разом із чоловіком, бізнесменом Яроном Версаном, актриса виховує чотирьох доньок. Незважаючи на насичений робочий графік та участь у нових кінопроєктах, зірка намагається приділяти достатньо часу родині та відпочинку, дозволяючи собі відволіктися від роботи та відновити сили.
Нагадаємо, що раніше Галь Гадот змінила імідж і стала блондинкою.