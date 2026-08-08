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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
751
Час на прочитання
1 хв

Листкові слойки з персиками: простий рецепт із 5 інгредієнтів

Швидкі у приготуванні, хрусткі слойки готуються буквально за пів години.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
350 ккал
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Листкові тістечка з персиками

Листкові слойки з персиками / © Credits

Рецепт дуже простий, а головне — вони завжди виходять.

Інгредієнти

листкове тісто без дріжджів
500 г
свіжі персики
4 шт.
цукор
2 ст. л.
курячі яйця
1 шт. (жовток для змащування)
цукрова пудра
1 ст. л.

  1. Розморозьте тісто за кімнатної температури.

  2. Персики помийте, видаліть кісточки та наріжте тонкими скибочками.

  3. На робочий стіл, присипаний борошном, викладіть тісто, розріжте на невеликі квадрати, злегка розкачайте і перекладіть заготовки на застелене пергаментом деко.

  4. На кожен квадрат тіста по центру викладіть 3–5 скибочок персиків так, щоб вони злегка перекривали одна одну, хлист-навхлист, і посипте цукром.

  5. Краї тіста змастіть жовтком.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 20–25 хвилин.

  7. Дістаньте з духовки, злегка охолодіть і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Слойки можна прикрасити листочками м’яти.

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