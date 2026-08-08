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Листкові слойки з персиками: простий рецепт із 5 інгредієнтів
Швидкі у приготуванні, хрусткі слойки готуються буквально за пів години.
Рецепт дуже простий, а головне — вони завжди виходять.
Інгредієнти
- листкове тісто без дріжджів
- 500 г
- свіжі персики
- 4 шт.
- цукор
- 2 ст. л.
- курячі яйця
- 1 шт. (жовток для змащування)
- цукрова пудра
- 1 ст. л.
Розморозьте тісто за кімнатної температури.
Персики помийте, видаліть кісточки та наріжте тонкими скибочками.
На робочий стіл, присипаний борошном, викладіть тісто, розріжте на невеликі квадрати, злегка розкачайте і перекладіть заготовки на застелене пергаментом деко.
На кожен квадрат тіста по центру викладіть 3–5 скибочок персиків так, щоб вони злегка перекривали одна одну, хлист-навхлист, і посипте цукром.
Краї тіста змастіть жовтком.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 20–25 хвилин.
Дістаньте з духовки, злегка охолодіть і посипте цукровою пудрою.
Поради:
Слойки можна прикрасити листочками м’яти.