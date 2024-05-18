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Слойки з полуницею: простий рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
278 ккал
Дата публікації
Перегляди
203
Час на прочитання
1 хв
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Слойки з полуницею: простий рецепт

Слойки с клубникой / Фото: Credits

Для слойок використовуйте готове листкове тісто, а для соковитості начинки візьміть свіжу і вимиту полуницю. Хрумке легке тісто чудово гармонує з ароматною солодкою ягодою.

Інгредієнти

тісто листкове бездріжджове
500 г
полуниця свіжа
200 г
цукор
2 ст. л.
яйце (жовток)
1 шт.
  1. Полуницю переберіть, обірвіть хвостики, промийте під проточною водою і наріжте на половинки.
  2. Листкове тісто заздалегідь розморозьте в холодильнику. Викладіть на робочу поверхню, присипану борошном. Тісто трохи розкатайте і розріжте на прямокутники. Викладіть на одну половину полуниці та посипте їх цукром. На другій половині прямокутника зробіть посередині по три надрізи. Накрийте начинку другою половиною з надрізами та защипніть краї виделкою. Жовток збийте з однією чайною ложкою води, змастіть слойки і присипте цукром.
  3. Викладіть слойки на деко, застелене пергаментом.
  4. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 190 градусів 20-25 хвилин.

Поради:

  • Щоб сік не сильно витікав, полуницю можна посипати крохмалем.
  • За бажанням слойки посипте цукровою пудрою.

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