Слойки з полуницею: простий рецепт

Для слойок використовуйте готове листкове тісто, а для соковитості начинки візьміть свіжу і вимиту полуницю. Хрумке легке тісто чудово гармонує з ароматною солодкою ягодою.
Інгредієнти
- тісто листкове бездріжджове
- 500 г
- полуниця свіжа
- 200 г
- цукор
- 2 ст. л.
- яйце (жовток)
- 1 шт.
- Полуницю переберіть, обірвіть хвостики, промийте під проточною водою і наріжте на половинки.
- Листкове тісто заздалегідь розморозьте в холодильнику. Викладіть на робочу поверхню, присипану борошном. Тісто трохи розкатайте і розріжте на прямокутники. Викладіть на одну половину полуниці та посипте їх цукром. На другій половині прямокутника зробіть посередині по три надрізи. Накрийте начинку другою половиною з надрізами та защипніть краї виделкою. Жовток збийте з однією чайною ложкою води, змастіть слойки і присипте цукром.
- Викладіть слойки на деко, застелене пергаментом.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 190 градусів 20-25 хвилин.
Поради:
- Щоб сік не сильно витікав, полуницю можна посипати крохмалем.
- За бажанням слойки посипте цукровою пудрою.
Читайте також:
- Як приготувати йогуртовий десерт із ягодами
- Печиво з шоколадною крихтою: дуже простий рецепт
- Сирні булочки з кунжутом: рецепт смачної випічки