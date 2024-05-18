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Слойки с клубникой: простой рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
278 ккал
Дата публикации
Просмотры
177
Время на прочтение
1 мин
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Слойки с клубникой: простой рецепт

Слойки с клубникой / Фото: Credits

Для слоек используйте готовое слоеное тесто, а для сочности начинки возьмите свежую и вымытую клубнику. Хрустящее воздушное тесто отлично гармонирует  с ароматной сладкой ягодой.

Ингредиенты

тесто слоеное бездрожжевое
500 г
клубника  свежая
200 г
сахар
2 ст. л.
яйцо (желток)
1 шт.
  1. Клубнику переберите, оборвите хвостики, промойте под проточной водой и нарежьте на половинки.
  2. Слоеное тесто заранее разморозьте в холодильнике. Выложите на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Тесто немного раскатайте и разрежьте на прямоугольники. Выложите на одну половину клубнику и посыпьте ее сахаром. На второй половине прямоугольника сделайте посередине по три надреза. Накройте начинку второй половиной с надрезами и защипните края вилкой. Желток взбейте с одной чайной ложкой воды, смажьте слойки и присыпьте сахаром. 
  3. Выложите слойки на противень застеленный пергаментом.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут.

Советы:

  • Чтобы сок не сильно вытекал, клубнику можно посыпать крахмалом.
  • По желанию слойки посыпьте сахарной пудрой.

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