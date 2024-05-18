Слойки с клубникой: простой рецепт

Для слоек используйте готовое слоеное тесто, а для сочности начинки возьмите свежую и вымытую клубнику. Хрустящее воздушное тесто отлично гармонирует с ароматной сладкой ягодой.
Ингредиенты
- тесто слоеное бездрожжевое
- 500 г
- клубника свежая
- 200 г
- сахар
- 2 ст. л.
- яйцо (желток)
- 1 шт.
- Клубнику переберите, оборвите хвостики, промойте под проточной водой и нарежьте на половинки.
- Слоеное тесто заранее разморозьте в холодильнике. Выложите на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Тесто немного раскатайте и разрежьте на прямоугольники. Выложите на одну половину клубнику и посыпьте ее сахаром. На второй половине прямоугольника сделайте посередине по три надреза. Накройте начинку второй половиной с надрезами и защипните края вилкой. Желток взбейте с одной чайной ложкой воды, смажьте слойки и присыпьте сахаром.
- Выложите слойки на противень застеленный пергаментом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут.
Советы:
- Чтобы сок не сильно вытекал, клубнику можно посыпать крахмалом.
- По желанию слойки посыпьте сахарной пудрой.
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