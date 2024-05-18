Тесть благословил: мужчина влюбился в тещу и женился на ней (видео)

Их история любви довольно нетрадиционна.
В Индии мужчина влюбился и женился на своей теще по благословению тестя.
Об этом пишет Oddity Central.
Эта причудливая история начинается с трагедии. После смерти жены отец двоих детей Сикандар Ядава переехал к своим родственникам в село Хир Моти в Бихаре. Со временем отношения между 45-летним Сикандаром и его тещей, 55-летней Гитой, переросли в романтическую связь, которую они не могли долго скрывать.
Когда слухи об их тайной связи начали распространяться по селу, муж Гиты Дилешвар становился все более подозрительным и однажды застукал любовников в романтических объятиях, что подтвердило его опасение. Разъяренный мужчина обратил внимание панчаята (сельского совета) на это дело, требуя, чтобы оно было решено.
Услышав рассказ Дилешвара, панчаят вызвал его зятя, чтобы услышать его версию истории. К общему удивлению, Сикандар открыто признался в связи с матерью своей покойной жены, утверждая, что влюбился в нее. После того, как Гита признала свою любовь к Сикандару, совет согласился официально оформить их отношения, женив их. Даже Дилешвар изменил свое мнение после того, как увидел, как они признались друг другу в любви, и помог организовать свадьбу.
В вирусном видео, которое уже несколько недель распространяется в Сети, Дилешвар говорит журналистам, что был рад организовать свадьбу Сикандара и Гиты. В другом ролике Сикандар украшает лоб своей новой невесты синдуром, причем не один раз, а четыре раза, к радости собравшейся местной толпе, чтобы отпраздновать их союз.
बिलार, में सास-दामाद ने गांव वालों के सामने रचाई शादी, दामाद और सास का था अफेयर, अब यली देखना रर गया था #AbkiBaar400Paar #Election2024 #GTvsRCB #TakeItLightly #viralvideo #LokSabhaPolls . twitter.com/YGKl7P8pQj— Priya halchal (@HalchalPriya) 28 апреля 2024
Индийские СМИ сообщают, что Сикандар Ядав торжественно привел Гиту Дэви в свой дом, публично продемонстрировав их союз, но неясно, продолжит ли Дилешвар жить с ними.
Напомним, недавно 86-летний мужчина женился на своей первой любви через 60 лет после их разрыва. Пара встречалась в студенческие годы, а затем разошлась разными путями.
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