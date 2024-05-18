Тесть благословил: мужчина влюбился в тещу и женился на ней (видео)

В Индии мужчина влюбился и женился на своей теще по благословению тестя.

Об этом пишет Oddity Central.

Эта причудливая история начинается с трагедии. После смерти жены отец двоих детей Сикандар Ядава переехал к своим родственникам в село Хир Моти в Бихаре. Со временем отношения между 45-летним Сикандаром и его тещей, 55-летней Гитой, переросли в романтическую связь, которую они не могли долго скрывать.

Когда слухи об их тайной связи начали распространяться по селу, муж Гиты Дилешвар становился все более подозрительным и однажды застукал любовников в романтических объятиях, что подтвердило его опасение. Разъяренный мужчина обратил внимание панчаята (сельского совета) на это дело, требуя, чтобы оно было решено.

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Услышав рассказ Дилешвара, панчаят вызвал его зятя, чтобы услышать его версию истории. К общему удивлению, Сикандар открыто признался в связи с матерью своей покойной жены, утверждая, что влюбился в нее. После того, как Гита признала свою любовь к Сикандару, совет согласился официально оформить их отношения, женив их. Даже Дилешвар изменил свое мнение после того, как увидел, как они признались друг другу в любви, и помог организовать свадьбу.

В вирусном видео, которое уже несколько недель распространяется в Сети, Дилешвар говорит журналистам, что был рад организовать свадьбу Сикандара и Гиты. В другом ролике Сикандар украшает лоб своей новой невесты синдуром, причем не один раз, а четыре раза, к радости собравшейся местной толпе, чтобы отпраздновать их союз.

Индийские СМИ сообщают, что Сикандар Ядав торжественно привел Гиту Дэви в свой дом, публично продемонстрировав их союз, но неясно, продолжит ли Дилешвар жить с ними.

Напомним, недавно 86-летний мужчина женился на своей первой любви через 60 лет после их разрыва. Пара встречалась в студенческие годы, а затем разошлась разными путями.

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