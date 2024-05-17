Сын озадачил, как из-за деменции у папы узнал его тайну

Мужчина поделился ошеломляющим открытием, которое он совершил, когда узнал о деменции у своего отца.

Анонимный пользователь Reddit объяснил, что это было "чрезвычайно эмоциональное время", ведь его папа недавно перенес несколько операций на сердце и инсульт.

Это привело к болезни мелких сосудов и сосудистой деменции, и теперь семья стремится "двигаться вперед как единое целое", чтобы обеспечить ему наилучший уход. В рамках этого сын планировал переехать обратно к маме и сестре, чтобы они могли вместе создавать воспоминания, прежде чем состояние его здоровья ухудшится еще больше.

Но эти планы были разрушены, когда он нашел нечто странное. Автор публикации объяснил: "Однажды вечером, переводя часы, я заметил, как он листает и удаляет сообщения, что вызвало у меня подозрение, ведь у него не так много друзей за пределами нашей семьи. Просматривая его недавно удаленные сообщения, я обнаружил длинную цепочку сообщений за прошлый месяц с сутенером проституток, включая фотографии разных девушек и местами, где они встречались. Я также получил доступ к его брокерскому счету и обнаружил, что на нем осталось $66 000, причем несколько раз по $3 000 было снято с прошлым летом – до его операций и недавнего диагноза".

Совершенно ошеломленный этим, мужчина добавил, что его отец "был хорошим отцом", но не всегда хорошим мужем или членом семьи на протяжении многих лет. Его мама всегда была кормилицей семьи, в то время как отец тратил деньги так, будто они принадлежали только ему, "никогда не позволяя ей побаловать себя". Сын даже видел, как в прошлом родители кричали друг на друга по этому же вопросу.

"Я предупредил их, чтобы они наладили отношения или они столкнутся с последствиями с моей стороны. Эта позиция повлекла давнее чувство вины, поскольку она лишь усилила возмущение моей мамы. Я чувствую себя абсолютной катастрофой. Учитывая его недавний диагноз, я сомневаюсь в его когнитивных способностях. что остались. Мой план состоит в том, чтобы поговорить с ним наедине о том, что я обнаружил, а затем настоять на том, чтобы именно он проинформировал мою мать, передав право принятия решения в ее руки. Я буду благодарен за любые советы, отзывы или вопросы, которые помогут мне разобраться в этой сложной ситуации", — добавил он.

После его мольбы о помощи, сообщение на Reddit собрало бесчисленное количество комментариев. Правда, многих больше возмутила угроза сына о "последствиях", чем действия отца.

Я не понимаю, почему твои родители послушали тебя, парня в возрасте 20 лет, когда ты угрожал им "последствиями", если они не наладят отношения. Какими последствиями ты угрожал, чтобы заставить двух полноценных взрослых людей с карьерой и собственной жизнью остаться вместе, когда они, возможно, даже не планировали этого делать?

Какой удивительный сын, очень ответственный. Эх, отстой, открещивается от несчастных родителей... Папа спит с проститутками. Мама несчастна. Пусть идут

Своим ультиматумом вы способствовали плохому поведению вашего отца. Вы позволили ему продолжать свою дисфункцию и заставили вашу мать возмущаться, когда ей пришлось тащить на себе это мертвое бремя мужа

В определенном смысле ты так же плох, как и твой отец

Напомним, муж 10 лет скрывал от жены ужасную тайну. Она была разорена, когда узнала правду.

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