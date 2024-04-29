ДНК-тест разрушил 18-летний брак мужчины: что он узнал

Он заявил, что теперь даже не может смотреть на свою жену.

Шокированный мужчина узнал, что его близнецы биологически не его дети, после того, как его жена призналась, что изменила, когда они ненадолго расстались много лет назад.

Об этом он написал на Reddit.

Пара прожила в браке 18 лет, а вместе – 20. После одной из ссор супруги не жили вместе в течение двух недель. Впрочем, им удалось разрешить конфликт и помириться и вскоре Келли забеременела двойней.

Все пошло кувырком, когда тест ДНК показал, что у близнецов другой биологический отец, что привело к тому, что его жена наконец-то рассказала о случившемся в течение этих двух недель разлуки.

Убитый горем отец написал: "Келли постоянно плакала и извинялась. Она рассказала мне, что во время той ссоры в начале нашего брака однажды ночью она напилась и переспала со случайным парнем, и что с тех пор она мне не изменяла. Измена дезориентировала меня. Я сказал Келли, что мне нужно время, чтобы осознать это, и сейчас я в отеле. Я даже не знаю, что я вообще делаю – последние два дня были, как в тумане. Я чувствую себя зомби, совершенно неспособным что-либо чувствовать или осознавать. Я не собираюсь бросать своих детей – возможно, я не их биологический отец, но я все равно их отец и очень люблю их".

Обращаясь к другим пользователям Reddit, чтобы узнать их мнения о том, как действовать дальше, он продолжил: "Просто сейчас я сижу на кровати в отеле и сегодня ничего не ел. Мои мысли бессвязны, поэтому я записываю это, чтобы помочь себе разобраться. Келли всегда была прекрасной женой и деловой партнершей. Я не знаю, смогу ли снова смотреть на нее так же".

Один человек посоветовал: "Прежде всего тебе нужно позаботиться о себе. Возьми что-нибудь поесть. Расслабься и посмотри телевизор. Тебе нужно сосредоточиться на себе сейчас. Просто дай себе то, что тебе нужно, и ты поймешь это, когда у тебя будет время. Когда ты будешь готов, то можешь сказать жене, что собираешься сделать. Если она изменила только один раз, тогда тебе решать, слишком это или нет. Это не мое дело говорить. Семья будет если вы будете работать над этим и хотите сохранить это вместе".

Другой юзер прокомментировал: "Принимай свое решение, самое важное в своей жизни, в таком настроении, когда ты, по крайней мере, физически в норме (ешь/спиш и т.д.). Мне жаль, что это случилось с тобой, но это все еще твои дети и жизнь не всегда черно-белая".

Напомним, обиженный парень причудливо отомстил девушке, которая бросила его. Наказать его за розыгрыш не удалось.

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