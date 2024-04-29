ДНК-тест зруйнував 18-річний шлюб чоловіка: що він дізнався

Він заявив, що тепер навіть не може дивитися на свою дружину.

Шокований чоловік дізнався, що його близнюки біологічно не його діти, після того, як його дружина зізналася, що зрадила, коли вони ненадовго розлучилися багато років тому.

Про це він написав на Reddit.

Пара прожила у шлюбі 18 років, а разом – 20. Після однієї зі сварок подружжя не жило разом протягом двох тижнів. Втім, їм вдалося владнати конфлікт та помиритися і невдовзі Келлі завагітніла двійнею.

Усе пішло шкереберть, коли тест ДНК показав, що у близнюків інший біологічний батько, що призвело до того, що його дружина нарешті розповіла про те, що сталося протягом цих двох тижнів розлуки.

Убитий горем батько написав: "Келлі постійно плакала та перепрошувала. Вона розповіла мені, що під час тієї сварки на початку нашого шлюбу якось уночі вона напилася і переспала з випадковим хлопцем, і що відтоді вона мене не зраджувала. Зрада дезорієнтувала мене. Я сказав Келлі, що мені потрібен час, щоб усвідомити це, і зараз я в готелі. Я навіть не знаю, що я взагалі роблю – останні два дні були, як у тумані. Я почуваюся як зомбі, абсолютно нездатним щось відчувати чи усвідомлювати. Я не збираюся кидати своїх дітей – можливо, я не їхній біологічний батько, але я все одно їхній батько і дуже люблю їх".

Звертаючись до інших користувачів Reddit, щоб дізнатися про їхні думки про те, як діяти далі, він продовжив: "Просто зараз я сиджу на ліжку в готелі і сьогодні нічого не їв. Мої думки безладні, тому я записую це, щоб допомогти собі розібратися. Келлі завжди була чудовою дружиною та діловою партнеркою. Я не знаю, чи зможу знову дивитися на неї так само. Я не знаю, як рухатися далі".

Одна людина порадила: "Передусім тобі потрібно подбати про себе. Візьми щось поїсти. Розслабся та подивися телевізор. Тобі потрібно зосередитися на собі зараз. Просто дай собі те, що тобі потрібно, і ти зрозумієш це, коли ти матимеш час. Коли ти будеш готовий, то можеш сказати дружині, що маєш намір робити. Якщо вона зрадила лише один раз, тоді тобі вирішувати, занадто це чи ні. Це не моя справа говорити. Сім'я буде, якщо ви працюватимете над цим і хочете зберегти це разом".

Інший юзер прокоментував: "Ухвалюй своє рішення, найважливіше у своєму житті, у такому настрої, коли ти, принаймні, фізично в нормі (їси/спиш тощо). Мені шкода, що це трапилося з тобою, але це все ще твої діти та життя не завжди чорно-біле".

Нагадаємо, ображений хлопець вигадливо помстився дівчині, яка його кинула. Покарати його за розіграш не вдалося.

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