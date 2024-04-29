Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дмитро Коляденко розповів про невдалі побачення та чому досі самотній

Дмитро Коляденко розповів про невдалі побачення та чому досі самотній

Дмитро Коляденко/Пресслужба

Артист зізнався, чому не вдалося знайти спільну мову з обраницями.

Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко поділився подробицями особистого життя.

Так, раніше шоумен зізнавався, що перебуває в активному пошуку другої половинки. Втім, за словами Дмитра, всі його побачення так і не принесли жодного результату, адже здебільшого він стикався з вимаганням подарунків і грошей.

Дмитро Коляденко. Фото: Instagram Дмитра Коляденка / ©
Дмитро Коляденко. Фото: Instagram Дмитра Коляденка

"Я ходив на побачення. Мені пишуть фанатки, що побачили виставу… Я три рази кликав дівчину на побачення, ходив… Я, напевно, мрійник, а вони молоді. Їм треба гроші. Я потрапив на гачок, переказував гроші раз, другий і третій… А потім я зрозумів: "Дімо, ти глузуєш? Що ти робиш? Досить. Це знущання". Я зрозумів, зараз головне – гроші. А я чутлива людина. Я йду й переказую кошти. У мене нема комп'ютера, а їй треба комп'ютер. Ми ще не спали, не цілувалися, який комп'ютер? Вона хоче парфуми за 12 тис. грн. Вчора написали, що хочуть кросівки… Я зрозумів, що треба бути пустельником. Я знову згадую Олену Коляденко й Ірину Білик (ексдружини - прим. ред). Вони були і є найкращими", - сміючись, розповів Дмитро в програмі "Моя історія".

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Коляденко зізнався, як ставиться до мобілізації та чи піде захищати Україну на фронт.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація