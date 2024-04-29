Дмитро Коляденко розповів про невдалі побачення та чому досі самотній

Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко поділився подробицями особистого життя.

Так, раніше шоумен зізнавався, що перебуває в активному пошуку другої половинки. Втім, за словами Дмитра, всі його побачення так і не принесли жодного результату, адже здебільшого він стикався з вимаганням подарунків і грошей.

Дмитро Коляденко. Фото: Instagram Дмитра Коляденка

"Я ходив на побачення. Мені пишуть фанатки, що побачили виставу… Я три рази кликав дівчину на побачення, ходив… Я, напевно, мрійник, а вони молоді. Їм треба гроші. Я потрапив на гачок, переказував гроші раз, другий і третій… А потім я зрозумів: "Дімо, ти глузуєш? Що ти робиш? Досить. Це знущання". Я зрозумів, зараз головне – гроші. А я чутлива людина. Я йду й переказую кошти. У мене нема комп'ютера, а їй треба комп'ютер. Ми ще не спали, не цілувалися, який комп'ютер? Вона хоче парфуми за 12 тис. грн. Вчора написали, що хочуть кросівки… Я зрозумів, що треба бути пустельником. Я знову згадую Олену Коляденко й Ірину Білик (ексдружини - прим. ред). Вони були і є найкращими", - сміючись, розповів Дмитро в програмі "Моя історія".

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Коляденко зізнався, як ставиться до мобілізації та чи піде захищати Україну на фронт.

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