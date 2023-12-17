Дмитро Коляденко заінтригував своїми новими стосунками

Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко приголомшив подробицями свого особистого життя.

Артист наголосив, що намагається якнайшвидше віднайти своє кохання. За словами Коляденка, нині на його серце претендують одразу дві дівчини. З кожною окремо він побував на першому побаченні. Шоумен зізнався, що своє кохання він знаходить через листування у фотоблогу. І додав, що постійно стає ініціатором стосунків.

"У мене зараз є бажання віднайти своє кохання. Я шукаю кохання. Хочу ходити на побачення. Мені пише багато дівчат, надсилають сердечко (смайлик – прим. ред.). А я відповідаю! Два рази вже ходив на побачення. Ми познайомилися в Instagram і це я написав! Зараз у мене цукерково-букетний роман. Але ще нічого не було. Я тільки один раз з одною, і один раз з іншою сходив на побачення", - заінтригував Коляденко в програмі "Він Вона Шоу".

Дмитро Коляденко / Фото: instagram.com/kolyadenkodima_official

Зазначимо, Дмитро Коляденко вже перебував у декількох шлюбах. Вперше він одружився з хореографинею Оленою Коляденко, яка народила йому сина Дмитра. Згодом артист розпочав стосунки з Іриною Білик. Вони протривали з 2004 до 2006 року. Пара була лише в цивільному шлюбі. Втім, навіть після розриву стосунків вони час від часу влаштовують романтичні зустрічі.

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