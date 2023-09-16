Ірину Білик та Дмитра Коляденка заскочили за романтичними поцілунками

Пара показала, як разом проводить час.
У шанувальників співачки Ірини Білик практично не залишилося сумнівів у тому, що вона поновила стосунки з ексчоловіком, хореографом Дмитром Коляденком.
Дедалі частіше артистка ділиться милими кадрами з екскоханим, які геть не схожі на дружні. Цього разу виконавиця у себе на сторінці в Instagram розмістила коротке відео, на якому разом з Коляденком зображена у салоні краси.
Там Білик та Коляденко цілуються, тримаючи у руках келихи з шампанським. При чому ініціює поцілунки у ролику саме Ірина: "Як ви вважаєте, хто перший повинен цілувати, жінка чоловіка або чоловік жінку?" – поставила запитання підписникам свого фотоблогу Білик.
Шанувальники ж зазначили, що неважливо, хто перший цілує – головне щиро. Вкотре фани наробили зірковій парі компліменти і потішилися їхньому щастю:
- Все дитинство казала, що під кінець ця парочка зійдеться. Не було жодного шоу, щоб Коляденко про Ірину не згадав
- Ірино, так приємно, що ви сяєте щастям
- Ви обоє маєте гармонійний вигляд. Настрій піднімається, коли дивлюся на вас обох!
Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик натякнула, що вийшла заміж за Дмитра Коляденка. Вона назвала хореографа своїм чоловіком і поділилася кумедним відео з ним з ресторану.
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