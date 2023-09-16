Ірину Білик та Дмитра Коляденка заскочили за романтичними поцілунками

У шанувальників співачки Ірини Білик практично не залишилося сумнівів у тому, що вона поновила стосунки з ексчоловіком, хореографом Дмитром Коляденком.

Дедалі частіше артистка ділиться милими кадрами з екскоханим, які геть не схожі на дружні. Цього разу виконавиця у себе на сторінці в Instagram розмістила коротке відео, на якому разом з Коляденком зображена у салоні краси.

Там Білик та Коляденко цілуються, тримаючи у руках келихи з шампанським. При чому ініціює поцілунки у ролику саме Ірина: "Як ви вважаєте, хто перший повинен цілувати, жінка чоловіка або чоловік жінку?" – поставила запитання підписникам свого фотоблогу Білик.

Ірина Білик показала, як проводить час з Дмитром Коляденком

Шанувальники ж зазначили, що неважливо, хто перший цілує – головне щиро. Вкотре фани наробили зірковій парі компліменти і потішилися їхньому щастю:

Все дитинство казала, що під кінець ця парочка зійдеться. Не було жодного шоу, щоб Коляденко про Ірину не згадав

Ірино, так приємно, що ви сяєте щастям

Ви обоє маєте гармонійний вигляд. Настрій піднімається, коли дивлюся на вас обох!

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик натякнула, що вийшла заміж за Дмитра Коляденка. Вона назвала хореографа своїм чоловіком і поділилася кумедним відео з ним з ресторану.

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