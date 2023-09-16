Російський корабель "Самум": що відомо про судно, яке підбив морський дрон СБУ

14 вересня, український катер-камікадзе Sea Baby підбив ракетний корабель на повітряній подушці "Самум" зі складу Чорноморського флоту РФ. Як наслідок - російський корабель "Самум" втратив хід та йому довелося буксирувати на ремонт.

Про це пише Defense Express.

ЗСУ для цієї атаки начебто використали саме експериментальний зразок, який може працювати навіть в умовах штурм.Висота хвиль під час атаки досягла 1,5-2 метрів.

Що це за корабель "Самум"

Ракетний корабель "Самум", якому, як вважали росіяни, немає аналогів, дозволить забезпечити свободу судноплавства у Чорне море, всього-на-всього одним ураженням.

Він відноситься до проекту 1239. У росіян лише два таких кораблі, які по суті є есмінцями за рівнем вогневої потужності, хоча і мають габарити малих ракетних кораблів.

"При довжині корпусу всього в 65 метрів та ширині в 17,2 метри і повному водозаміщенні всього в 1050 тонн ці кораблі озброєні 8 пусковими установками під протикорабельні ракети П-270 "Москит" та однією 76-мм артустановкою. Для порівняння – есмінці проекту 956 в строю ВМФ РФ також в якості основного озброєння мали 8 пускових установок під П-270 "Москит"", - йдеться у повідомленні.

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Прикметно, що аналогова силова установка на повітряній подушці дає російським кораблям проекту 1239 "паспортну" швидкість до 55 вузлів, натомість дальність ходу обмежена до 2500 миль на швидкості 12 вузлів, та лише 800 миль на швидкості 45 вузлів.

Як ми повідомляли, морський дрон СБУ влаштував "бавовну" російському малому ракетному кораблю "Самум" неподалік входу до Севастопольської бухти.

Атаки в Чорному морі

В ніч проти 13 вересня в Криму було неспокійно. Україна завдала удару по Чорноморському флоту РФ. Росіяни були змушені визнати цей приліт, адже його не можна було приховати. Ворог швидкими темпами “втрачає свої очі” у Чорному морі.

Сили оборони України завдали ракетного удару по Севастопольському морському заводу, відправивши курсом крейсера "Москва" ще один російський корабель та вперше - підводний човен. Знищення корабля та підводного човна ЧФ РФ стало можливим завдяки ССО.

Пошкоджені російські судна у Севастополі мають дуже суттєві пошкодження. Сподіватися на їхнє швидке відновлення не можна. Крім того, кораблі більше не зможе повноцінно виконувати свої функції.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибух в Криму! Окупанти заявляють про атаку десятьма крилатими ракетами

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