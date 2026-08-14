Зеленський натякнув на ліквідацію зрадника у Криму

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президенту України Володимиру Зеленському під час засідання Ставки доповіли про виконання спецслужбами «точкових операцій» щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Окремо у доповіді згадувався Севастополь, де нещодавно ліквідували зрадника Роберта Шагеєва, який перейшов на бік Росії після окупації півострова.

Про це йдеться в повідомленні Володимира Зеленського в офіційному Telegram-каналі.

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«Була й окрема доповідь спеціальних служб про стан виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованій території, зокрема у Севастополі, які беруть участь в російських ударах проти України і українців», — повідомив Зеленський.

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Президент наголосив, що «відповідальність колаборантів неминуча». При цьому він не назвав конкретних прізвищ чи деталей проведених операцій.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Севастополі стався вибух, внаслідок якого міг загинути зрадник України та колишній командир українського підводного човна «Запоріжжя» Роберт Шагеєв.

Підготовка до осінньо-зимового періоду

За словами Зеленського, ключовим питанням засідання стало фінансування Сил оборони та безпеки України на осінньо-зимовий період.

Учасники визначили основні дефіцити й додаткові потреби для розвитку технологічного озброєння, прискорення виробництва ударних засобів та нових систем захисту, зокрема реактивних перехоплювачів.

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Президент також повідомив, що українська розвідка надала оновлені дані про плани Росії, у відповідь на які Україна готує контрзаходи.

Удари по Росії

Окремо на Ставці проаналізували результати так званих «далекобійних та середньої дальності санкцій» проти Росії, тобто пр удари по стратегіних об’єктах держави-агресорки на території РФ та тимчасово окупованих територіях.

За словами глави держави, визначений план виконується, а пріоритети оперативно коригують відповідно до поставлених цілей.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також доповів про виконання рішень Ставки та РНБО і напрямки, які потребують додаткової уваги.

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Нагадаємо, раніше у Києві затримали екс“міністра» енергетики Криму — колишнього голову Республіканського комітету АР Крим з палива, енергетики та інноваційної політики Сергія Колобкова. Посадовець після окупації Криму перейшов на бік ворога та допомагав РФ інтегрувати українські енергооб’єкти у систему Росії.

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