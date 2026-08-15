День археолога 2026 року: коли святкують, кого вітають та найкращі привітання

Привітання з Днем археолога 2026 / © pexels.com

Реклама

Саме завдяки археологам людство відкриває нові сторінки історії, дізнається про життя давніх цивілізацій та зберігає культурну спадщину для майбутніх поколінь.

Коли відзначають День археолога 2026

В Україні День археолога щороку святкують 15 серпня. Професійне свято було офіційно встановлене 2008 року. Символічно, що ця дата припадає на період активного польового сезону, коли більшість археологічних експедицій працюють на розкопках.

Реклама

У цей день вітають археологів, науковців, музейних працівників, викладачів, студентів історичних факультетів та всіх, хто досліджує й популяризує історичну спадщину.

Реклама

Привітання з Днем археолога своїми словами

Вітаю з Днем археолога! Нехай кожна експедиція дарує цікаві відкриття, а кожен знайдений артефакт відкриває нові сторінки історії. Бажаю невичерпної енергії, професійного натхнення, успіхів у всіх починаннях та здійснення найсміливіших наукових задумів.

***

Щиро вітаю з професійним святом! Нехай ваша праця завжди приносить не лише цінні знахідки, а й справжню радість від нових відкриттів. Бажаю здоров’я, миру, добробуту та цікавих експедицій.

***

Реклама

З Днем археолога! Бажаю, щоб земля щедро відкривала свої таємниці, кожен сезон був успішним, а всі відкриття ставали вагомим внеском у збереження історії.

Привітання у віршах

Вітаємо зі святом нині,

Хай щастить у кожній днині.

Хай знахідки вас дивують,

Реклама

А роки лише гартують!

***

Нехай історія оживає

У ваших мудрих руках,

Хай успіх поруч крокує

У всіх експедиціях і шляхах.

Листівки з Днем археолога

Листівки з Днем археолога / © ТСН

Листівки з Днем археолога / © ТСН

Листівки з Днем археолога / © ТСН

Листівки з Днем археолога / © ТСН

Короткі привітання з Днем археолога

З Днем археолога! Нових відкриттів, натхнення та професійних перемог!

Бажаю цікавих розкопок, цінних знахідок і мирного неба!

Нехай кожна експедиція приносить незабутні відкриття та яскраві враження!

Вітаю зі святом! Терпіння, удачі та здійснення всіх професійних мрій!

Нехай історія відкриває перед вами свої найцікавіші секрети!

Новини партнерів