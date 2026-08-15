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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
9
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День ангела 22 серпня: кого та як вітати з іменинами

22 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 22 серпня

Який день ангела 22 серпня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 22 серпня

22 серпня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Гаврила, Івана, Макара, Михайла, Олександра, Олексія, Опанаса, Федора, Аріадну

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві оптиміст, життєлюб. В дорослому віці стає витриманим, терплячим.

Гаврило — давньоарамейське ім’я, перекладається як «Бог — моя сила». В дитинстві замкнутий, чутливий. В дорослому віці стає комунікабельним, амбітним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Макар — давньогрецьке походження, означає «блаженний». В дитинстві спокійний, чесний. В дорослому віці стає щирим, рішучим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві добрий, ввічливий. В дорослому віці стає справедливим, цілеспрямованим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий, щедрий. В дорослому віці стає вірним, впевненим у собі.

Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві комунікабельний, рухливий. В дорослому віці стає енергійним, працьовитим.

Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безсмертний». В дитинстві старанний, неквапливий. В дорослому віці стає романтичним, дружелюбним.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, рішучим.

Аріадна — давньогрецьке походження, означає «вірна дружина». В дитинстві самовпевнена, лідерка. В дорослому віці стає невибагливою, працьовитою.

День ангела 22 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 22 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 22 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я, мир у душі та радість у серці.

***

Щиро вітаю з іменинами! Бажаю Божого благословення, світлих думок, добрих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.***

З Днем ангела! Нехай твій Ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом і захищає від усіх негараздів.

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Вітаю зі святом твого імені! Бажаю міцного здоров’я, щастя, любові, душевного тепла та гармонії кожного дня.

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Щасливого Дня ангела! Нехай у житті буде більше радості, приємних зустрічей, щирих людей і приводів для посмішок.

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