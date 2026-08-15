Привітання з Днем ангела Марії: проза, вірші, красиві листівки українською мовою

День ангела Марії 2026 / © pexels.com

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Розповідаємо, які дати вважаються головними, що означає ім’я Марія та коли найкраще приймати вітання.

Коли День ангела Марії 2026 року

Іменини Марії припадають на дні, коли церква вшановує Пресвяту Богородицю або святих жінок, які носили це ім’я. Через існування двох календарних традицій — новоюліанської та юліанської — багато свят мають дві дати.

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Найважливіші дні, коли Марії можуть святкувати День ангела:

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2 лютого / 15 лютого — Стрітення Господнє;

25 березня / 7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці;

1 квітня / 14 квітня — день пам’яті преподобної Марії Єгипетської;

22 липня / 4 серпня — день пам’яті святої Марії Магдалини;

15 серпня / 28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;

8 вересня / 21 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;

1 жовтня / 14 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці;

26 грудня / 8 січня — Собор Пресвятої Богородиці.

У більшості випадків іменини відзначають у день пам’яті святої, на честь якої людина була названа під час хрещення. Якщо ж такої інформації немає, заведено святкувати найближчий після дня народження день пам’яті святої Марії.

Значення імені Марія

Ім’я Марія походить від давньоєврейського імені Мір’ям. Дослідники наводять кілька варіантів його тлумачення:

бажана дитина;

пані;

піднесена;

гірка або сумна.

У християнській культурі ім’я асоціюється насамперед із Пресвятою Богородицею, тому символізує чистоту, милосердя, доброту, любов і духовну силу.

Красиві привітання з Днем ангела Марії

Дорога Маріє! Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель щодня береже від усіх негараздів, наповнює серце любов’ю, а дім — затишком і добром. Бажаю міцного здоров’я, душевної гармонії, щирих людей поруч та здійснення всіх мрій.

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***

Маріє, зі святом тебе вітаємо щиро,

Бажаєм любові, надії та миру.

Нехай Ангел Божий тебе захищає,

Від лиха й тривоги завжди оберігає.

Хай щастя оселиться в серці навіки,

Дарує здоров’я Господь довгі літа.

Нехай всі бажання здійсняться без ліку,

А доля всміхається щедро й сповна.

***

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З Днем ангела, Маріє! Нехай кожен новий день дарує тобі радість, щасливі моменти та приємні зустрічі. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували мир, достаток, взаєморозуміння і Божа ласка. Нехай усі починання завершуються успіхом, а серце ніколи не втрачає віри.

***

З Днем ангела, Маріє, прийми вітання,

Хай збудуться усі твої бажання.

Нехай добро в оселі не згасає,

А Божа ласка щодня благословляє.

Хай буде поруч щира доброта,

Любов, достаток, віра й теплота.

Нехай життя дарує світлі миті,

А щастя буде поряд кожну мить.

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Щиро вітаю з іменинами! Нехай Ангел-охоронець завжди крокує поруч, оберігає від труднощів і допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю світлої долі, родинного тепла, щирої любові, міцного здоров’я та безмежного щастя!

Короткі привітання з Днем ангела Марії

З Днем ангела, Маріє! Нехай Господь благословляє кожен твій день, а Ангел-охоронець завжди буде поруч.

Вітаю з іменинами! Бажаю здоров’я, щастя, любові, миру та здійснення всіх бажань.

Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, добра й нових перемог. Зі святом!

Нехай небесний покровитель дарує сили, мудрість і натхнення на кожен день. З Днем ангела!

Щастя, добробуту, сімейного затишку та Божої опіки. З іменинами, Маріє!

Листівки з днем ангела Марії

Листівки з днем ангела Марії / © ТСН

Листівки з днем ангела Марії / © ТСН

Листівки з днем ангела Марії / © ТСН

Листівки з днем ангела Марії / © ТСН

Листівки з днем ангела Марії / © ТСН

Листівки з днем ангела Марії / © ТСН

Зворушливе привітання Марії з Днем ангела

У цей світлий день бажаю тобі, Маріє, щоб кожен ранок починався з усмішки, а вечір приносив спокій і вдячність за прожитий день. Нехай Господь благословляє всі твої справи, Ангел-охоронець захищає від негараздів, а поруч завжди будуть люди, які щиро люблять, підтримують і надихають. Бажаю міцного здоров’я, душевної рівноваги, сімейного благополуччя та здійснення найзаповітніших мрій.

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