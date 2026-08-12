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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Вдарила потужна магнітна буря: хто у небезпеці і як себе вберегти

Більшість людей не відчувають впливу магнітних бур, однак деякі можуть мати погіршення самопочуття у періоди сильної сонячної активності.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 12 червня, активність Сонця стане сильнішою. Після кількох днів тиші магнітна буря підвищиться до червоного рівня — К-індексу 5.

Про це стало відомо з даних meteoagent і Британської геологічної служби.

Викид корональної маси, пов’язаний з виверженням 8 серпня, міг завдати миттєвого удару, збільшуючи ймовірність активних та ізольованих періодів STORM G1.

Очікується, що підвищення швидкості сонячного вітру буде короткочасним, а умови сонячного вітру повернуться до фонового рівня у найближчі дні.

Магнітна буря 12 серпня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 12 серпня. Фото: meteoagent.

Найчастіше про погіршення самопочуття під час періодів повідомляють метеочутливі люди, люди з порушеннями сну, підвищеною втомлюваністю або серцево-судинними захворюваннями, вагітні. У них можуть виникати головний біль, слабкість, сонливість, дратівливість чи проблеми зі сном.

Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:

  • дотримуватися режиму сну;

  • пити достатньо води;

  • уникати надмірних фізичних навантажень;

  • більше гуляти на свіжому повітрі;

  • обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;

  • контролювати артеріальний тиск.

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