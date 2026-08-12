Ракетна атака по Україні / © ТСН

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Україна припинила публікувати точну кількість запущених Росією ракет, щоб позбавити ворога цінних даних для планування нових атак. Проте експерти застерігають, що повне приховування інформації від суспільства є помилковим кроком.

Про це керівник військових програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук розповів у ефірі телеканалу «Київ24».

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Експерт пояснив, що рішення Повітряних сил ЗСУ не публікувати певні дані про результати атак противника є обґрунтованим.

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«Крок пояснюється правильно Повітряними силами. Адже коли противник наносить удар, перший етап його дорозвідки — це кількість його запущених цілей, які поцілили по об’єктах, куди вони цілились; скільки з них було втрачено, тобто збито чи придушено радіолокаційно, в яких місцях, на яких ділянках польоту, для того, щоб плануючи наступний удар, відповідні враховувати параметри для більш влучного удару», — розповів Лакійчук.

Водночас він нагадав, що раніше Повітряні сили регулярно повідомляли про кількість збитих ракет і «Шахедів». За словами експерта, такі дані мали не лише інформувати громадськість, а й демонструвати результати роботи української ППО та певною мірою заспокоювати людей.

«На жаль, зараз така ситуація, що щонайменше по балістиці ми не маємо чим похвалитися. Коли 100% досягнення цілей ворогом, то це пропуск нашої протиповітряної оборони. Не від ППО це залежить. Звісно, це значно інша проблема», — наголосив Лакійчук.

На його думку, рішення командування може бути пов’язане з бажанням «не дратувати українців» на тлі складної ситуації.

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«Це неправильний крок. Я думаю, ми маємо бути чесними самі з собою», — зазначив експерт.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ припинили вказувати у щоденних звітах кількість випущених Росією ракет задля безпеки. Видання Bloomberg пише, що на тлі дефіциту ресурсів і скорочення постачань від партнерів Київ наполегливо просить у союзників нові системи ППО, зокрема Patriot.

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