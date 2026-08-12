Важив майже 200 кг і був хворий: мати чоловіка, який помер у ТЦК, розповіла свою версію подій

Смерть Андрія Стесюка

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Мати Андрія Стесюка, який помер у Коростеньському районному ТЦК, розповіла свою позицію щодо цієї справи. Тамара Стесюк зазначила, що її син упродовж останніх 19 років мав важку хворобу, під впливом якої у нього суттєво погіршилося фізичне та психічне здоров’я. Вона наголошує: її син не був ухилянтом.

Про це повідомляє «Суспільне Житомир».

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Що відомо про інцидент

На Житомирщині 46-річний чоловік помер у приміщенні Коростенського ТЦК після проходження військово-лікарської комісії. 6 серпня під час перевірки документів його виявили як порушника правил військового обліку та доправили до ТЦК. Після медогляду чоловіка визнали придатним до військової служби.

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Близько 14:38 він раптово знепритомнів. У кареті швидкої в чоловіка зупинилося серце, медики проводили реанімацію, однак врятувати його не вдалося. У ТЦК заявили, що попередньою причиною смерті могла бути раптова зупинка серця, а зовнішніх тілесних ушкоджень не виявили.

За фактом смерті призначили службове розслідування, яке має встановити всі обставини події.

Мати розповіла власну версію подій

За словами матері, її син Андрій Стесюк понад 19 років мав тяжкі захворювання, зокрема виразковий коліт і психічний розлад. Також він близько 10 років мав інвалідність, важив майже 200 кілограмів та постійно приймав ліки. Водночас ВЛК визнала його придатним до військової служби.

За словами матері, того ранку Андрія примусово посадили в автомобіль працівники ТЦК, коли він ішов до магазину без документів і телефону.

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«Був дуже жаркий день і я переживала за здоров’я Андрія, тому просила його не виходити, але він вирішив раненько сходити в магазин по хліб і воду — взяв лише гроші та пакет. Наші місцеві працівники ТЦК знають, що він хворий. Але, як виявилося, в Овруч на ту пору приїхали працівники ТЦК з Коростеня — близько 7:30 ранку вони насильно заштовхали мого сина в автомобіль. Свідком була жінка, яка прибирала вулицю. Вона казала, що просила їх зупинитися, адже теж знає про хворобу Андрія, але вони її не слухали. Тоді вона побігла і через нашого сусіда передала нам, що Андрія забрали. Мій чоловік — відставний військовий — одразу помчав у військкомат і вже звідти подзвонив, щоб я швидко принесла всі необхідні документи», — говорить Тамара Стесюк.

Жінка стверджує, що в Коростені сина позбавили можливості одразу отримати необхідні ліки, а згодом його повезли на ВЛК. Через кілька годин родині повідомили, що чоловік знепритомнів і його доправили до медзакладу.

«Ми бігом поїхали в лікарню, але там уважно перевірили кілька разів і запевнили, що до них взагалі нікого не привозили. Нам порадили дзвонити в ТЦК. Я набрала і в трубці почула відповідь, що Андрій знаходиться на території ТЦК. І я питаю: то він хоч живий чи вже ні? А мені відповідають: „Друге“. Коли я це почула, в мене трапилася істерика — мене саму там відкачували», — говорить матір померлого.

Тамара пригадала: коли родина приїхала до Коростенського ТЦК, побачила сина вже без ознак життя.

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«Мій син лежить серед двору з розкинутими руками, голова вже синя і вкрилася плямами. Я до сина притулилася — він не дихав. Губи сині, але сам він був дуже гарячий», — розповіла Стесюк.

За її словами, поруч працювали поліцейські, а тіло чоловіка лежало на рядні у дворі. Після оформлення необхідних документів Андрія повезли на розтин.

У ТЦК матері повідомили, що після знепритомнення чоловікові викликали швидку та близько 40 хвилин проводили реанімаційні заходи. Водночас жінка ставить під сумнів цю версію та припускає, що син міг померти ще в приміщенні ТЦК. Вона також зазначає, що після розтину у висновку вказали гостру серцеву недостатність, гострий інфаркт міокарда та метаболічний синдром.

Окремо Тамара Стесюк обурена тим, що її сина визнали придатним до військової служби, попри багаторічні проблеми зі здоров’ям. Вона вимагає надати медичні документи та встановити, хто саме ухвалив відповідне рішення.

«Як при таких хворобах, які мав мій син, його визнали придатним? Хай мені скажуть їхні прізвища — я маю право це знати», — заявила жінка.

8 серпня Андрія Стесюка поховали. Мати хоче, щоб ті люди, які тягнули її сина в автобус, були покарані. Вона переконана: якби він тоді не перегрівся б так у тій закритій машині, його серце не зупинилося б. Жінка вважає, що лікар, який давав висновок, що Андрій придатний до служби, має відповідати перед законом.

«Боляче читати, що мого сина при цьому люди називають ухилянтом. Ухилянт — це здорова людина, яка ухиляється від служби, а мій син упродовж двох десятків років мав серйозні діагнози і хвороби — про що є висновки медиків. Він не ухилявся від служби у війську, він до пуття навіть не розумів, що в країні йде війна. Попри свої хвороби, Андрій лишався щирою і дуже доброю людиною — він завжди піклувався про нас, слідкував, щоб я пила ліки від тиску, робив нам уколи, обирав в аптеці нам кращі препарати. Андрій був золотою дитиною і я не дозволю паплюжити його пам’ять», — сказала Тамара Стесюк.

Мати також заперечує, що її син був ухилянтом, і вимагає покарання для працівників ТЦК та лікарів, якщо розслідування встановить їхню відповідальність. За її словами, вона вже звернулася до прокуратури та планує подати заяви до поліції й інших правозахисних інституцій.

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