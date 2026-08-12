«Про це мало говорять»: українка назвала головні мінуси життя у Варшаві

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Українська блогерка Катерина, яка розповідає про життя після переїзду до Польщі, поділилася особистим досвідом проживання у Варшаві. Дівчина назвала кілька аспектів, які вважає недоліками життя в польській столиці.

Про це вона розповіла у TikTok.

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За словами блогерки, одна з головних проблем — висока вартість життя, через яку людям із середньою зарплатою складно накопичувати гроші. Значну частину доходу, зазначила Катерина, доводиться витрачати на оренду житла, транспорт і харчування.

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Окремо вона розповіла про якість води, пов’язуючи з нею погіршення стану свого волосся.

«За півтора року проживання тут моє волосся зменшилось у густині в рази два. І що найцікавіше — не лише в мене. Дуже багато моїх знайомих і коментаторів також скаржилися на таку проблему», — розповіла блогерка.

Ще одним мінусом Варшави Катерина назвала нестачу сонячних днів. Дівчина родом із Миколаєва, тому, за її словами, звикла до значно більшої кількості сонця.

Також блогерка застерегла українців від працевлаштування до українських роботодавців у Польщі. Вона вважає, що в деяких випадках українці можуть користуватися становищем своїх земляків.

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«На жаль, свої наживаються на своїх», — зазначила Катерина.

Водночас, попри всі перелічені недоліки, блогерка наголосила, що любить Варшаву та не шкодує про життя в польській столиці.

Раніше українка Юлія розповіла, що прожила в канадському Калгарі чотири роки, змінила кілька робіт і зрештою вирішила повернутися до України. На першій роботі в супермаркеті вона отримувала $15 за годину, згодом зарплата зросла до $23, однак навантаження збільшувалося, а умови праці залишалися складними. На останній роботі, за словами Юлії, через постійні конфлікти та інтриги вона почала приймати антидепресанти, а після прохання про підвищення її звільнили без пояснення причин. Зараз жінка живе в Україні та розглядає можливість переїзду до Іспанії, вважаючи звільнення з канадської роботи переломним моментом, який зрештою пішов їй на користь.

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