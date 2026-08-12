Китай добиває російську промисловість: ринок спецтехніки РФ обвалився вже на третину

Китай добиває російську промисловість / © Associated Press

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Російський ринок дорожньо-будівельної техніки опинився у важкій кризі, а фахівці галузі навіть не беруться прогнозувати його повернення до попередніх показників. За перші 6 місяців 2026 року обсяги реалізації нової спецтехніки місцевого виробництва скоротилися на 30,2% у річному вимірі, зупинившись на позначці 14,8 мільярда рублів. Цьому сприяє Китай.

Про це пише NV з посиланням на російські ЗМІ.

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Китай добиває російську промисловість: ринок спецтехніки РФ переживає спад

Головним ударом по російських виробниках стала жорстка грошово-кредитна політика місцевого регулятора. Через високу ключову ставку кредитування та лізинг стали надто дорогими для підрядників. Росіян змусили заморозити оновлення своїх автопарків.

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Одночасно із цим суттєво гальмується житлове та дорожнє будівництво. Це також знижує потребу у нових машинах. Додаткового тиску додають великі запаси імпорту, серед яких беззаперечне лідерство утримують китайські бренди — Lonking, Griffon, XCMG, LiuGong, Zoomlion.

Найсильніше просіли зовсім специфічні позиції: продажі міні-навантажувачів упали на 64,4%, кранів-трубоукладачів — на 56,5%, а гусеничних бульдозерів — на 53,8%.

Реалізація екскаваторів зменшилася на 16,7%, тоді як дорожні котки втратили 5,9%. Хоча за підсумками першого кварталу падіння сягало понад половини, поточна динаміка все одно свідчить про затяжну стагнацію.

Навряд чи варто очікувати бодай якогось оживлення попиту до кінця року, зазначають аналітики. За їхніми оцінками, у сегменті лізингу ситуація буде ще складнішою — там обсяги можуть провалитися на 40–50%.

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Як Китай кидає РФ без допомоги: останні новини

Нагадаємо, військова агресія проти України та її економічні наслідки суттєво послаблюють зовнішньополітичні позиції Москви, змушуючи навіть її ключових союзників віддалятися від РФ.

За даними Euobserver, Китай відмовився постачати суднові рушійні установки для російських суден на Північному морському шляху, а проєкт газопроводу «Сила Сибіру 2» опинився під загрозою зриву через вимогу Пекіна продавати газ за внутрішньоросійською ціною — $50 за 1000 кубометрів.

Крім того, через удари по російських НПЗ Москва змушена імпортувати китайські нафтопродукти, а інші регіональні гравці, як-от Казахстан, Азербайджан та Вірменія, також послаблюють залежність від Кремля чи блокують його інтереси.

Також Китай призупинив переговори з «Газпромом» щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2» і погоджується на угоду лише за умови суттєвого зниження ціни на газ. Втративши європейський ринок, Росія потрапила в повну залежність від Пекіна, який тепер перебуває в монопольному становищі та диктує Москві власні жорсткі умови.

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Крім економічного тиску, Китай діє на випередження та вибудовує стратегічні зв’язки з тими російськими чиновниками та представниками еліти, які можуть визначати курс РФ після завершення правління Путіна.

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