За сонячним затемненням спостерігатимуть з літака: в Іспанії запустили унікальний рейс

Сонячне затемнення / © Associated Press

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Іспанська авіакомпанія Iberia 12 серпня організувала незвичайний рейс, який дозволить пасажирам побачити повне сонячне затемнення з висоти близько 10 тисяч метрів. До польоту долучаться науковці, а за небесним явищем можна буде стежити онлайн завдяки прямій трансляції із борту.

ПРо це повідомило видання Times Out.

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Спеціальний рейс отримав номер IB1473 — на честь 1473 року, коли народився астроном Миколай Коперник. Літак вилетить з мадридського аеропорту Барахас о 18:45 та пролетить над іспанською провінцією Паленсія, після чого повернеться до столиці.

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Маршрут розробили так, щоб повітряне судно перетнуло смугу повного сонячного затемнення. Політ на висоті приблизно 10 км має зменшити ймовірність того, що спостереженню за рідкісним явищем завадять хмари та атмосферні умови.

Рейс матиме не лише туристичну, а й наукову мету. Разом із пасажирами на борту перебуватимуть дослідники проєкту Shelios під керівництвом астронома Мікеля Серра-Рікарта. Вони планують використати затемнення для спостережень за сонячною короною.

Побачити затемнення з літака зможуть і користувачі соцмереж. Iberia збирається передавати зображення з борту в режимі реального часу за допомогою супутникового зв’язку Starlink і транслювати його на своїх сторінках.

Подібну ініціативу підготувала й Brussels Airlines. Авіакомпанія також анонсувала тематичний рейс, присвячений сонячному затемненню. У районі Бельгії Місяць закриє близько 96% сонячного диска.

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Як виникає повне сонячне затемнення

Повне сонячне затемнення відбувається в момент, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем і для спостерігачів у певних районах повністю затуляє його диск.

Цей ефект можливий через унікальне співвідношення розмірів небесних тіл і відстані між ними. Діаметр Сонця приблизно у 400 разів більший за діаметр Місяця, однак наша зоря розташована приблизно у 400 разів далі від Землі. У результаті для земного спостерігача Сонце та Місяць мають майже однаковий видимий розмір.

Для Піренейського півострова затемнення 12 серпня буде особливою подією — повну фазу цього явища там спостерігатимуть уперше за 114 років.

Нагадаємо, 12 серпня 2026 року відбудеться повне сонячне затемнення, смуга якого пролягатиме над частиною Європи та Атлантичного океану. Водночас часткову фазу явища зможуть побачити на значно більшій території — приблизно на чверті Землі.

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Дивитися на Сонце без спеціального захисту під час затемнення небезпечно. Навіть коли Місяць затуляє майже весь сонячний диск, випромінювання від його відкритої частини здатне пошкодити сітківку. При цьому людина може не помітити травмування одразу: порушення зору в деяких випадках проявляються лише через кілька годин.

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