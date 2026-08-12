Сонячне затемнення запускає період змін: на кого чекає удача, а чиї стосунки під загрозою

Сонячне затемнення / © pexels.com

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Сонячне затемнення у знаку Лева астрологи пов’язують із періодом серйозних змін, несподіваних рішень та поверненням до питань, які раніше залишилися без відповіді. За їхніми прогнозами, події можуть торкнутися кохання, кар’єри та фінансів, а деяким знакам зодіаку радять особливо уважно стежити за тим, що відбувається навколо.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Астрологи вважають затемнення потужними поворотними моментами, які можуть збігатися з періодами змін і несподіваних відкриттів. Зокрема, на поверхню нібито можуть вийти факти, які людина раніше не помічала або не хотіла визнавати.

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Левам радять не боятися опинитися в центрі уваги

Астрологиня та авторка Ясмін Боланд радить не просто спостерігати за затемненням, а використати цей період, щоб визначитися з власними бажаннями та цілями. Зокрема, вона пропонує якомога швидше після затемнення записати, чого людина хотіла б досягти протягом наступних шести місяців.

Цілі можуть стосуватися різних сфер — нової роботи, збільшення доходів, інших стосунків, виходу з нинішніх стосунків або переїзду. Однак, за словами Боланд, важливо не обмежуватися лише бажанням, а подумати про практичні дії, які можуть допомогти наблизитися до потрібного результату.

Окремо астрологиня звертає увагу на можливі одкровення. На її думку, під час затемнень люди можуть зіткнутися з правдою про ситуації, які вони тривалий час терпіли. Йдеться, наприклад, про проблемні стосунки, роботу, яка більше не влаштовує, або звички, яких давно хотілося позбутися.

Тому Боланд радить не намагатися будь-якою ціною втримати те, що вже очевидно добігає кінця. За її словами, завершення одного етапу може звільнити місце для наступного.

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Оскільки затемнення відбувається у знаку Лева, астрологиня пов’язує його передусім із темами впевненості, гордості та творчості. Вона пропонує замислитися, чи не заважають людині власне его або страх визнати, що певна ситуація завершилася. Водночас інша крайність, за її словами, — постійно применшувати себе там, де варто бути помітнішим та сміливішим.

Особливо актуальними ці питання Боланд називає для Левів. Представникам цього знака вона радить оцінити, наскільки образ, який вони демонструють іншим, відповідає тому, ким вони почуваються зараз, а також визначити, у яких сферах готові діяти сміливіше та проявляти більше творчості.

Ракам можуть надійти гроші, а Терезам радять уникати пліток

Астрологиня і тарологиня Дейзі Форрест радить цього тижня не стільки намагатися передбачити майбутнє, скільки озирнутися на події початку року.

Зокрема, вона пропонує згадати період від 17 лютого до 3 березня 2026 року, коли відбувався попередній сезон затемнень. Форрест радить переглянути фотографії, повідомлення, електронні листи та записи за цей час і пригадати, які люди, проблеми чи рішення тоді були в центрі уваги.

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За її прогнозом, деякі з цих тем можуть повернутися в серпні, але вже на іншому етапі розвитку. Астрологиня наводить приклади своїх клієнтів: одна жінка під час весняних затемнень вирішила розлучитися, а тепер уже подала документи. Інша тоді втратила роботу, але після кількох місяців безробіття отримала нову напередодні нинішнього сезону затемнень.

Окремі прогнози Форрест стосуються конкретних знаків зодіаку. Для Раків затемнення, за її словами, активує другий астрологічний будинок, який пов’язують із фінансами. Вона припускає, що представники цього знака можуть отримати гроші від членів сім’ї, зокрема родичів з боку чоловіка або дружини.

Для Терезів на перший план, за прогнозом астрологині, можуть вийти дружні стосунки. Затемнення зачіпає їхній 11-й астрологічний будинок, який пов’язують із дружбою. Саме тому Форрест рекомендує представникам цього знака уважніше стежити за тим, з ким і про кого вони говорять, та уникати пліток.

Нестабільні стосунки можуть опинитися перед випробуванням

Водночас Дейзі Форрест наголошує, що затемнення не обов’язково має означати негативні події. Вона наводить власний досвід квітня 2024 року, коли під час затемнення вирішила зізнатися у почуттях чоловікові, який їй подобався на роботі. За її словами, після цього вони почали стосунки та досі залишаються разом.

Астрологиня радить бути уважнішими до власних емоцій та поведінки інших людей, оскільки в цей період почуття можуть загострюватися. Водночас вона закликає бути готовими до несподіваних поворотів.

Особливо це стосується романтичної сфери. За прогнозом Форрест, якщо стосунки вже мають хиткий фундамент, затемнення може прискорити розвиток подій. Вона вважає, що нестабільні романи можуть не протриматися довше серпня.

Сам період затемнень Форрест порівнює з циклом віджимання у пральній машині: він може бути галасливим і хаотичним, однак зрештою завершується. Тому астрологиня радить не намагатися негайно контролювати кожну зміну, а дочекатися, поки ситуація стане зрозумілішою.

Несподівана пропозиція може відкрити нові можливості

Астрологиня Сюзанна Гілл також не очікує, що всі важливі події стануться безпосередньо в момент затемнення. Вона порівнює його з лінією доміно: спочатку окремі елементи стають на свої місця, а потім певна подія запускає подальші зміни. За її словами, такий процес може тривати місяцями.

Гілл радить протягом тижня уважно стежити за новою інформацією. Це може бути розмова, повідомлення, новина або факт, який змусить інакше подивитися на людину чи певну життєву ситуацію.

За її словами, спочатку значення такої інформації може бути незрозумілим, оскільки людина ще не матиме всіх деталей. Однак згодом окремі факти можуть скластися в цілісну картину.

Астрологиня також зазначає, що затемнення можуть збігатися з радикальними змінами. Те, що людина тривалий час відкладала, може раптово стати нагальним. Крім того, несподіване запрошення, знайомство або нова можливість можуть відкрити напрямок, про який вона раніше навіть не думала.

Гілл радить не сприймати кожну непередбачену подію як катастрофу. Натомість вона пропонує спробувати зрозуміти, що саме нові обставини показують і чи можна використати зміни на свою користь.

Для кого затемнення може бути особливо важливим

Особливу увагу Сюзанна Гілл радить звернути на затемнення людям, чиї дні народження припадають приблизно на чотири-п’ять днів до або після нього.

За її трактуванням, для таких людей цей період може стати своєрідним роздоріжжям. Рішення, які працювали раніше, можуть перестати відповідати новим обставинам. Якщо людина вже давно розуміє необхідність певних змін, але продовжує їх відкладати, ситуація може почати розвиватися без її активної участі.

Гілл розповіла і про власний досвід. 2013 року затемнення відбулося в точці її натальної карти, яку в астрології пов’язують із домом та сім’єю. На той момент вона перебувала у стосунках, де зазнавала насильства, та вже розуміла, що повинна піти, однак ще не зробила цього.

Через кілька місяців вона залишила ці стосунки. Після цього Гілл також звільнилася з роботи, продала будинок і переїхала ближче до своєї родини. За її словами, на той момент у неї не було ані нової роботи, ані чіткого плану подальшого життя.

Згодом вона дійшла висновку, що переросла і ті стосунки, і місце, де жила, ще до того, як змогла свідомо це визнати. Саме тому Гілл порівнює затемнення з «космічною навігацією»: несподівана зміна напрямку спочатку може лякати, однак зрештою привести до іншого шляху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва, мольфарство та екстрасенсорика не є науками, а передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація часто має розважальний характер, тож її не варто сприймати як інструмент для ухвалення важливих життєвих рішень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сонячне затемнення 12 серпня 2026 року може стати символічною точкою відліку для чотирьох знаків зодіаку. Астрологи вважають, що найбільше його вплив можуть відчути Тельці, Леви, Скорпіони та Водолії.

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