Солнечное затмение запускает период перемен: кого ждет удача, чьи отношения под угрозой

Солнечное затмение / © pexels.com

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Солнечное затмение в знаке Льва астрологи связывают с периодом серьезных перемен, неожиданных решений и возвращением к вопросам, которые ранее остались без ответа. По их прогнозам, события могут коснуться любви, карьеры и финансов, а некоторым знакам зодиака советуют особенно внимательно следить за тем, что происходит вокруг.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Астрологи считают затмения мощными переломными моментами, которые могут совпадать с периодами перемен и неожиданных открытий. В частности, на поверхность якобы могут всплыть факты, которые человек раньше не замечал или не хотел признавать.

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Львам советуют не бояться оказаться в центре внимания

Астролог и автор Ясмин Боланд советует не просто наблюдать за затмением, а использовать этот период, чтобы определиться со своими желаниями и целями. В частности, она предлагает как можно скорее после затмения записать, чего человек хотел бы достичь в течение следующих шести месяцев.

Цели могут касаться различных сфер — новой работы, увеличения доходов, новых отношений, разрыва нынешних отношений или переезда. Однако, по словам Боланд, важно не ограничиваться лишь желанием, а подумать о практических действиях, которые могут помочь приблизиться к нужному результату.

Отдельно астролог обращает внимание на возможные откровения. По её мнению, во время затмений люди могут столкнуться с правдой о ситуациях, которые они долгое время терпели. Речь идёт, например, о проблемных отношениях, работе, которая больше не устраивает, или привычках, от которых давно хотелось избавиться.

Поэтому Боланд советует не пытаться любой ценой удержать то, что, очевидно, подходит к концу. По её словам, завершение одного этапа может освободить место для следующего.

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Поскольку затмение происходит в знаке Льва, астролог связывает его прежде всего с темами уверенности, гордости и творчества. Она предлагает задуматься, не мешают ли человеку его собственное эго или страх признать, что определенная ситуация завершилась. В то же время другая крайность, по ее словам, — постоянно принижать себя там, где стоит быть заметнее и смелее.

Боланд считает эти вопросы особенно актуальными для Львов. Представителям этого знака она советует оценить, насколько образ, который они демонстрируют окружающим, соответствует тому, кем они себя чувствуют сейчас, а также определить, в каких сферах они готовы действовать смелее и проявлять больше творчества.

Ракам могут поступить деньги, а Весам советуют избегать сплетен

Астролог и таролог Дейзи Форрест советует на этой неделе не столько пытаться предсказать будущее, сколько оглянуться на события начала года.

В частности, она предлагает вспомнить период с 17 февраля по 3 марта 2026 года, когда проходил предыдущий сезон затмений. Форрест советует просмотреть фотографии, сообщения, электронные письма и записи за это время и вспомнить, какие люди, проблемы или решения тогда находились в центре внимания.

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По её прогнозу, некоторые из этих тем могут вновь актуализироваться в августе, но уже на другом этапе развития. Астролог приводит примеры своих клиентов: одна женщина во время весенних затмений решила развестись, а теперь уже подала документы. Другая тогда потеряла работу, но после нескольких месяцев безработицы получила новую накануне нынешнего сезона затмений.

Некоторые прогнозы Форрест касаются конкретных знаков зодиака. Для Раков затмение, по её словам, активирует второй астрологический дом, который связывают с финансами. Она предполагает, что представители этого знака могут получить деньги от членов семьи, в частности от родственников со стороны мужа или жены.

По прогнозу астролога, для Весов на первый план могут выйти дружеские отношения. Затмение затрагивает их 11-й астрологический дом, который связывают с дружбой. Именно поэтому Форрест рекомендует представителям этого знака внимательнее следить за тем, с кем и о ком они говорят, и избегать сплетен.

Нестабильные отношения могут столкнуться с испытанием

В то же время Дейзи Форрест подчеркивает, что затмение не обязательно означает негативные события. Она приводит собственный опыт апреля 2024 года, когда во время затмения решила признаться в чувствах мужчине, который ей нравился на работе. По её словам, после этого они начали отношения и до сих пор остаются вместе.

Астролог советует более внимательно относиться к собственным эмоциям и поведению окружающих, поскольку в этот период чувства могут обостряться. В то же время она призывает быть готовыми к неожиданным поворотам событий.

Особенно это касается романтической сферы. По прогнозу Форрест, если отношения и так стоят на шатком фундаменте, затмение может ускорить развитие событий. Она считает, что нестабильные романы могут не продлиться дольше августа.

Сам период затмений Форрест сравнивает с циклом отжима в стиральной машине: он может быть шумным и хаотичным, но в конце концов заканчивается. Поэтому астролог советует не пытаться сразу же контролировать каждое изменение, а дождаться, пока ситуация прояснится.

Неожиданное предложение может открыть новые возможности

Астролог Сюзанна Хилл также не ожидает, что все важные события произойдут непосредственно в момент затмения. Она сравнивает его с цепочкой домино: сначала отдельные элементы занимают свои места, а затем определенное событие запускает последующие изменения. По ее словам, такой процесс может длиться месяцами.

Гилл советует в течение недели внимательно следить за новой информацией. Это может быть разговор, сообщение, новость или факт, который заставит по-другому взглянуть на человека или на ту или иную жизненную ситуацию.

По её словам, поначалу смысл такой информации может быть непонятен, поскольку у человека ещё не будет всех подробностей. Однако со временем отдельные факты могут сложиться в целостную картину.

Астролог также отмечает, что затмения могут совпадать с радикальными изменениями. То, что человек долго откладывал, может внезапно стать неотложным. Кроме того, неожиданное приглашение, знакомство или новая возможность могут открыть направление, о котором она раньше даже не задумывалась.

Гилл советует не воспринимать каждое непредвиденное событие как катастрофу. Вместо этого она предлагает попытаться понять, на что именно указывают новые обстоятельства и можно ли использовать эти изменения в своих интересах.

Для кого затмение может быть особенно важным

Сюзанна Гилл советует обратить особое внимание на затмение тем, чьи дни рождения приходятся примерно на четыре-пять дней до или после него.

По её мнению, для таких людей этот период может стать своеобразной перепутьем. Решения, которые работали раньше, могут перестать соответствовать новым обстоятельствам. Если человек уже давно осознает необходимость определенных изменений, но продолжает их откладывать, ситуация может начать развиваться без его активного участия.

Гилл рассказала и о собственном опыте. В 2013 году затмение произошло в точке её натальной карты, которую в астрологии связывают с домом и семьёй. В тот момент она находилась в отношениях, в которых подвергалась насилию, и уже понимала, что должна уйти, однако ещё не сделала этого.

Через несколько месяцев она разорвала эти отношения. После этого Хилл также уволилась с работы, продала дом и переехала поближе к своей семье. По её словам, на тот момент у неё не было ни новой работы, ни чёткого плана на будущее.

Впоследствии она пришла к выводу, что переросла и эти отношения, и место, где жила, ещё до того, как смогла осознанно это признать. Именно поэтому Хилл сравнивает затмение с «космической навигацией»: неожиданная смена направления сначала может пугать, но в конечном итоге привести к другому пути.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация часто носит развлекательный характер, поэтому её не стоит воспринимать как инструмент для принятия важных жизненных решений.

Напомним, ранее мы сообщали, что солнечное затмение 12 августа 2026 года может стать символической отправной точкой для четырёх знаков зодиака. Астрологи считают, что больше всего его влияние могут ощутить Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи.

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