ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
304
Время на прочтение
1 мин

В Турции разбился истребитель F-16: связанный с пилотом

В Турции в ходе учебного полета разбился истребитель F-16.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
F-16

F-16 / © AFP

В турецкой провинции Ялова потерпел крушение истребитель F-16 Воздушных сил Турции. Пилоту удалось выжить.

Об этом пишет Clash Report.

Что известно об авиатроще

Авария произошла в провинции Ялова. По предварительной информации, самолет выполнял тренировочный полет, когда потерпел крушение.

Пилот истребителя выжил после падения самолета. Другие подробности инцидента, в том числе причины аварии и состояние пилота, пока не сообщаются.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Причины падения F-16 должны быть установлены в рамках расследования.

Как мы писали, по словам авиаэксперта Валерия Романенко, точная причина падения украинского F-16 пока не установлена. Среди вероятных версий он назвал техническую неисправность или ошибку пилота. Эксперт подчеркнул, что главным приоритетом в таких ситуациях является жизнь лётчика, ведь подготовка опытного военного пилота занимает годы.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie