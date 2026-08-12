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В Турции разбился истребитель F-16: связанный с пилотом
В Турции в ходе учебного полета разбился истребитель F-16.
В турецкой провинции Ялова потерпел крушение истребитель F-16 Воздушных сил Турции. Пилоту удалось выжить.
Об этом пишет Clash Report.
Что известно об авиатроще
Авария произошла в провинции Ялова. По предварительной информации, самолет выполнял тренировочный полет, когда потерпел крушение.
Пилот истребителя выжил после падения самолета. Другие подробности инцидента, в том числе причины аварии и состояние пилота, пока не сообщаются.
На месте происшествия работают соответствующие службы. Причины падения F-16 должны быть установлены в рамках расследования.
Как мы писали, по словам авиаэксперта Валерия Романенко, точная причина падения украинского F-16 пока не установлена. Среди вероятных версий он назвал техническую неисправность или ошибку пилота. Эксперт подчеркнул, что главным приоритетом в таких ситуациях является жизнь лётчика, ведь подготовка опытного военного пилота занимает годы.