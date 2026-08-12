"Фейковые волосы, настоящий живот": Энн Хэтэуэй ответила хейтерам, которые усомнились в ее беременности

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

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43-летняя Энн Хэтэуэй с юмором ответила интернет-пользователям, которые начали сомневаться в том, что ее беременность настоящая. Поводом для обсуждений стал образ актрисы на премьеры фильма «Конец Оук-Стрит» в США.

На красную дорожку она вышла в светло-голубом топе с высоким воротником и выразительным архитектурным силуэтом от Prabal Gurung, который был резко укорочен спереди, чтобы обнажить живот, а сзади он спускался до пола и имел длинный шлейф.

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Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Некоторые пользователи соцсетей решили, что беременный живот выглядит «ненастоящим», и предположили, что Хэтэуэй якобы использовала накладной.

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Энн не стала вступать с хейтерами в длительную дискуссию, а предпочла ответить с юмором. Актриса опубликовала видео, в котором показала подготовку к премьере. На кадрах ее стилисты работают над прической и добавляют ей дополнительный объем с помощью шиньона.

Энн Хэтэуэй / © Инстаграм Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Инстаграм Энн Хэтэуэй

«Фейковые волосы, настоящий живот», — иронично подписала ролик Хэтэуэй, тем самым дав понять, что ее беременность совершенно реальна.

Поводом для подобных слухов стал именно необычный внешний вид живота актрисы. Некоторые комментаторы в соцсетях утверждали, что он выглядит как протез, однако другие пользователи призвали прекратить обсуждать тело беременной женщины.

Напомним, Хэтэуэй ждет третьего ребенка от мужа Адама Шульмана. Пара поженилась в 2012 году и уже воспитывает двух сыновей — 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека. О третьей беременности актриса объявила в июне этого года.

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При этом беременность не мешает звезде продолжать активную карьеру. Сейчас Хэтэуэй участвует в промокампании нового фильма, а ее необычные образы для светских мероприятий регулярно становятся предметом обсуждения. Например, ранее она появилась на публике в раскованном образе.

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