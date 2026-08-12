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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Британский монарх и его жена Камилла сделали заявление после трагедии

Король Чарльз и королева Камилла отреагировали на разрушительное землетрясение, произошедшее в Колумбии в понедельник, в результате которого 3800 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

В совместном заявлении с королевой Камиллой, опубликованном поздно вечером во вторник, 77-летний король Чарльз выразил свои «глубочайшие соболезнования и искренние сочувствия» южноамериканской стране.

В понедельник в Колумбии произошло самое сильное землетрясение XXI века магнитудой 7,4. По данным местных СМИ, число погибших превысило 250 человек.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

 «Мы с женой были глубоко опечалены, узнав о разрушительном землетрясении, обрушившемся на вашу страну, и о трагической гибели людей и страданиях, которые оно вызвало.

В это самое трудное время наши мысли обращены к скорбящим и пострадавшим, к тем, кто ожидает новостей о родных и друзьях, а также к сотрудникам экстренных служб, неустанно работающим над оказанием помощи нуждающимся».

Мы глубоко восхищаемся стойкостью и силой колумбийского народа и выражаем наши самые искренние соболезнования в этот самый сложный и тяжелый период», - говорится в заявлении короля Чарльза и королевы Камиллы.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press

Княжеская чета Монако, а также король и королева Испании также публично выразили свои соболезнования по этому поводу.

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