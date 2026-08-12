Княгиня Шарлин и князь Альбер II выступили с заявлением в связи с трагедией

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

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Княжеская чета Монако обратились с трогательным посланием поддержки к народу Колумбии после мощного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в регионе в понедельник и унесшего жизни по меньшей мере 132 человек.

Королевская чета выразила глубокую скорбь по поводу трагической гибели людей и масштабных разрушений, вызванных стихийным бедствием, пишет журнал Hello!.

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Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми Жаком и Габриэллой / © Instagram княжеской семьи Монако

В официальном заявлении, опубликованном во вторник Княжеским дворцом Монако, князь Альбер II направил послание поддержки от своего имени, от имени Шарлин, их детей, принца Жака и принцессы Габриэллы, а также от имени народа Монако в связи с трагедией на западе Колумбии.

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«Принцесса Шарлин и я с глубоким волнением узнали о мощном землетрясении, которое произошло вчера на западе Колумбии, в результате которого многие люди погибли и получили ранения», — написал Альбер II.

«Моя семья и народ Монако присоединяются ко мне в выражении самых искренних соболезнований колумбийскому народу и демонстрации нашей полной солидарности перед лицом этой трагедии, которая произошла через полтора месяца после двойного землетрясения в Венесуэле. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавшим в это тяжелое время. SAS Le Prince Albert II».

Это сообщение появилось вскоре после того, как королева Летиция и король Испании Филипп VI выразили свои «искренние соболезнования» пострадавшим от самого сильного землетрясения в Колумбии за последние годы.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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