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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Время на прочтение
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Солнечное затмение 12 августа: онлайн-трансляция

Солнечное затмение 12 августа обещает стать одним из самых зрелищных астрономических событий года.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Солнечное затмение

Солнечное затмение / © ТСН.ua

Редкое солнечное затмение 12 августа можно будет увидеть собственными глазами благодаря специальной онлайн-трансляции. Европейское космическое агентство будет вести прямую трансляцию с мощных телескопов испанской обсерватории.

Об этом свидетельствует информация на YouTube-канале ЕКА.

Полное солнечное затмение можно будет наблюдать благодаря специальной сети телескопов обсерватории Astrofísico de Javalambre в Теруэле, Испания. Именно оттуда Европейское космическое агентство проведет прямую трансляцию этого редкого астрономического явления.

Стрим позволит непрерывно следить за Солнцем и ходом затмения через телескопы, наблюдая вблизи за всеми его основными фазами.

Напомним, полное солнечное затмение 12 августа в полной мере смогут увидеть жители Гренландии, Исландии, Испании и части Португалии. В Украине явление будет слабо заметно: в Киеве оно начнётся после 20:00, и Луна закроет лишь небольшую часть солнечного диска, тогда как лучше всего в стране его будет видно в западных областях.

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