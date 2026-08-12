Солнечное затмение 12 августа: онлайн-трансляция

Солнечное затмение / © ТСН.ua

Реклама

Редкое солнечное затмение 12 августа можно будет увидеть собственными глазами благодаря специальной онлайн-трансляции. Европейское космическое агентство будет вести прямую трансляцию с мощных телескопов испанской обсерватории.

Об этом свидетельствует информация на YouTube-канале ЕКА.

Реклама

Полное солнечное затмение можно будет наблюдать благодаря специальной сети телескопов обсерватории Astrofísico de Javalambre в Теруэле, Испания. Именно оттуда Европейское космическое агентство проведет прямую трансляцию этого редкого астрономического явления.

Реклама

Стрим позволит непрерывно следить за Солнцем и ходом затмения через телескопы, наблюдая вблизи за всеми его основными фазами.

Напомним, полное солнечное затмение 12 августа в полной мере смогут увидеть жители Гренландии, Исландии, Испании и части Португалии. В Украине явление будет слабо заметно: в Киеве оно начнётся после 20:00, и Луна закроет лишь небольшую часть солнечного диска, тогда как лучше всего в стране его будет видно в западных областях.

Новости партнеров