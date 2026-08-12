Солнечное затмение уже сегодня: как увидеть его без очков

Солнечное затмение (иллюстративное фото) / © Associated Press

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12 августа миллионы людей в Северном полушарии смогут наблюдать солнечное затмение. Тем, кто не успел приобрести специальные очки, специалисты советуют не смотреть на Солнце напрямую, а воспользоваться методами косвенной проекции.

Подробнее рассказывает UNILAD.

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Для этого подойдут обычные вещи, которые можно найти дома: картон, кухонный дуршлаг или пустая коробка из-под хлопьев.

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Проектор с маленьким отверстием

Самый простой вариант –— сделать проектор из двух листов картона или бумаги.

В первом нужно сделать маленькое отверстие, стать спиной к Солнцу и держать картон так, чтобы свет проходил через него и падал на второй лист.

На поверхности появится небольшое проекционное изображение Солнца. Во время затмения его форма будет изменяться по мере того, как Луна будет закрывать солнечный диск.

Такой способ относится к безопасным методам наблюдения, поскольку человек не смотрит прямо на Солнце.

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Дуршлаг вместо специального оборудования

Для наблюдения можно использовать и обычный кухонный дуршлаг.

Его нужно держать так, чтобы солнечный свет проходил через отверстия и попадал на лист бумаги или другую светлую поверхность.

Каждое отверстие будет работать как маленькая камера-обскура, поэтому на поверхности одновременно появится множество изображений Солнца. При затмении они будут повторять изменение его формы.

Офтальмолог Дэвид Джонс называет этот метод одним из самых удобных.

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"Если поднести дуршлаг к Солнцу и отвести от него взгляд, можно получить не одно изображение Солнца, а сразу сотню", — объяснил он.

Коробка из-под хлопьев

Еще один способ — превратить пустую коробку из-под хлопьев в простое устройство для наблюдения.

На дно нужно положить белый лист бумаги, сверху сделать два отверстия, одно из них закрыть фольгой и проколоть в ней маленькую дырочку.

После этого следует стать спиной к Солнцу и смотреть через второе отверстие. Солнечный свет будет проходить через фольгу и проецировать изображение на бумагу внутри коробки.

Почему нельзя смотреть на затмение невооруженным глазом

Ранее мы рассказывали, что солнечное затмение опасно для зрения не само по себе, а из-за интенсивного солнечного излучения. Даже если Луна закрывает большую часть диска, видимая часть Солнца все равно может повредить сетчатку.

Проблема в том, что человек может не почувствовать повреждения сразу — симптомы иногда появляются только через несколько часов. Интенсивный свет способен повредить макулу, центральную часть сетчатки, отвечающую за четкое зрение. Такое состояние называют солнечной ретинопатией.

Безопасного промежутка времени, в течение которого можно смотреть прямо на Солнце без защиты, не существует. Даже несколько секунд не гарантируют безопасность, а короткие перерывы или моргание не устраняют риск.

Именно поэтому во время затмения специалисты советуют либо пользоваться сертифицированными защитными очками, либо применять косвенные способы наблюдения, не смотря на Солнце напрямую.

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