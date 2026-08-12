Солнечное затмение 2026: древняя формула предсказывает мировые потрясения и перемены в России

Солнечное затмение / © ТСН.ua

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Полное солнечное затмение 12 августа связывают с тревожными прогнозами древнего математика Клавдия Птолемея. Согласно его формуле, последствия этого астрономического явления продлятся до конца 2028 года и могут спровоцировать политические кризисы и конфликты.

Об этом пишет Unilad.

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Один из астрологических аккаунтов в Instagram — Astrology Brother — обратил внимание на римского астролога и математика Клавдия Птолемея, жившего примерно в 150 году нашей эры. Причина интереса заключается в том, что, по утверждению страницы, Птолемей «сформулировал правило, которое преобразует затмение во временную шкалу».

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Перед полным солнечным затмением, которое состоится сегодня, 12 августа, уравнение, сформулированное «легендарным эллинистическим астрологом» — представителем древнейшей формы астрологии, — решили использовать для прогнозирования будущих событий.

Впрочем, это не первая попытка применить такое уравнение. В последний раз, когда произошло «именно это затмение», его якобы использовали для предсказания банкротства Lehman Brothers 15 сентября 2008 года— крупнейшего корпоративного банкротства в истории США.

Как работает уравнение Птолемея?

В «Тетрабиблосе», книге II, главе 6, Птолемей описывает астрономическое правило, с помощью которого можно определить продолжительность прогнозируемых последствий затмения. Если речь идет о солнечном затмении, то «один час» затмения «равен одному году последствий». Для лунного затмения действует другой принцип: один час затмения соответствует одному месяцу прогнозируемого воздействия.

Что касается солнечного затмения, которое состоится 12 августа, на странице отмечается, что «от первого контакта до последнего» оно продлится «два часа на своём пути». Соответственно, это якобы означает два года последствий — с августа 2026 года до конца 2028-го.

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Этот период называют «предохранителем», однако «у предохранителя есть точка детонации», говорится далее.

Именно здесь вступает в действие «второе правило» Птолемея — «там, где затмение расположено на небе, там находится момент пикового воздействия». Птолемей определяет время начала и период наибольшей интенсивности воздействия в зависимости от того, где расположено затмение относительно восточного горизонта, середины неба или западного горизонта.

Ожидается, что над Испанией Солнце зайдет, пока «еще будет затемнено».

«Затмение во время захода Солнца наносит удар на восьмом-двенадцатом месяце», — отмечается на странице. Там также предлагают «обозначить» период с апреля по август 2027 года.

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Но что, согласно этим астрологическим прогнозам, должно произойти во время так называемого «окна детонации»?

Уравнение Птолемея и солнечное затмение — что прогнозируется в мире

Согласно информации на странице, прогноз выглядит следующим образом:

«Марс в Раке, за пределами допустимого положения, в квадратуре к Нептуну: скрытый конфликт на море, например, связанный с кабелями, трубопроводами, арктическими маршрутами.

Меркурий в оппозиции к Плутону: тайны выходят наружу. Ожидается, что к лету 2027 года правительство в Иберии падет.

Удары в «серой зоне» в Северной Атлантике.

А внутри России — на территории, которую это затмение пересекает при каждом возвращении, — изменения на самом высшем уровне».

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация часто носит развлекательный характер, поэтому её не стоит воспринимать как инструмент для принятия важных жизненных решений.

Солнечное затмение 12 августа — где его будет видно в Украине

12 августа 2026 года произойдет полное солнечное затмение, однако в Украине оно будет лишь частичным. Первые признаки начнутся около 20:10 и продлятся до 20:53, время и продолжительность явления существенно зависят от региона. Самые лучшие условия для наблюдения будут у жителей западных областей, где затмение будет более выраженным. В Киеве частичное затмение будет очень кратковременным: начнётся в 20:14, достигнет максимума в 20:18 и завершится около 20:23. Смотреть на Солнце во время затмения можно только через специальные защитные очки или фильтры, поскольку прямой взгляд даже на частично закрытое Солнце опасен для зрения.

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