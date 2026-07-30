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Катастрофа истребителя F-16 на Полтавщине: за дело взялось ГБР (фото)
На Полтавщине расследуют обстоятельства падения истребителя F-16 во время выполнения боевого задания.
Государственное бюро расследований начало расследование из-за падения истребителя F-16 в Полтавской области. Пилот успешно катапультировался. Следователи устанавливают все причины авиакатастрофы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
По предварительным данным, 29 июля около 18:45 в Кременчугском районе Полтавщины во время выполнения боевого задания потерпел крушение истребитель F-16 Воздушных сил ВСУ.
Летчик успел катапультироваться. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сразу после получения сообщения о крушении на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Территориального управления ГБР в Полтаве. Первоочередные следственные и розыскные действия шли всю ночь и продолжились утром. Правоохранители устанавливают все обстоятельства авиакатастрофы.
По факту инцидента возбуждено уголовное производство. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекших за собой катастрофу.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, накануне Воздушные силы ВСУ сообщили, что во время выполнения боевого задания по перехвату вражеских целей 29 июля Украина потеряла истребитель F-16 из-за нештатной ситуации. Пилот успешно катапультировался, был эвакуирован и доставлен в больницу для обследования. Жертв и разрушений на земле нет.