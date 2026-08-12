Зубна емаль більше не руйнуватиметься: вчені розробили гель для боротьби з карієсом

Догляд за зубами / © Pexels

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Дослідники Університету Ноттінгема та міжнародна команда вчених розробили білковий гель, який у лабораторних умовах відновлював структуру й механічні властивості демінералізованої або еродованої зубної емалі.

Про результати дослідження йдеться у статті Nature Communications

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Як працює білкова матриця

Матеріал створили на основі еластиноподібних рекомбінантних білків. Він імітує властивості білкової матриці, яка допомагає формувати зубну емаль під час розвитку зубів.

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Після нанесення гель утворює на поверхні зуба тонкий шар. Він слугує каркасом для мінералізації: забирає зі слини іони кальцію та фосфату й сприяє контрольованому росту нових кристалів апатиту. Так мінерал має організовано вбудовуватися у тканину, що залишилася.

Учені заявляють, що за допомогою цього підходу вдалося відтворити різні структурні ділянки емалі, зокрема призматичні та апризматичні. У деяких експериментах мінералізований шар виростав на поверхні зубної тканини завтовшки до 10 мікрометрів, а матеріал також наносили на оголений дентин.

Що показали лабораторні випробування

Дослідники перевіряли відновлену тканину в умовах, що імітували щоденне навантаження на зуби: під час чищення, жування та дії кислотних розчинів. За повідомленням Університету Ноттінгема, відновлений шар демонстрував властивості, подібні до здорової природної емалі, зокрема твердість, жорсткість і стійкість до стирання.

Емаль не має живих клітин і не здатна самостійно регенерувати після втрати. Наявні фторвмісні лаки та ремінералізувальні засоби можуть зміцнювати емаль, яка ще збереглася, але не відтворюють повністю втрачений шар.

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Водночас результати не означають, що гель уже став доступним лікуванням карієсу або може замінити пломби й огляд стоматолога. У науковій роботі описано експерименти з людською зубною тканиною поза організмом, тому ефективність і безпеку підходу для пацієнтів мають підтвердити подальші дослідження та клінічні випробування.

Що планують далі науковці

Професор Альваро Мата, керівник дослідження, заявив, що команда розробляла технологію з урахуванням потреб лікарів і пацієнтів.

«Ми дуже схвильовані, адже технологію розробляли з огляду на лікаря й пацієнта. Вона безпечна, її можна легко й швидко застосувати, і її можна масштабувати. Крім того, технологія універсальна, що відкриває можливість перетворити її на різні типи продуктів для допомоги пацієнтам різного віку, які мають різні стоматологічні проблеми, пов’язані з втратою емалі та оголеним дентином. Ми почали цей процес із нашим стартапом Mintech-Bio й сподіваємося представити перший продукт наступного року; невдовзі ця інновація може допомагати пацієнтам у всьому світі», — сказав науковець

Університет Ноттінгема повідомив, що дослідники вже створили компанію Mintech-Bio й сподіваються представити перший продукт наступного року.

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