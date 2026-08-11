Оля Полякова брехала про свій вік роками: скільки років співачці насправді

Оля Полякова / © Пресслужба Раміни Есхакзай

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Українська співачка Оля Полякова відверто розповіла про справжній вік, який протягом багатьох років залишався неправильно вказаним у публічному просторі.

Так, артистка зізналася, що свого часу навмисно не стала виправляти журналістів, які помилково привітали її з 25-річчям. Насправді на той момент Поляковій уже виповнилося 30 років. Однак зірка вирішила не спростовувати помилку, і зрештою вигадана цифра закріпилася за нею приблизно на півтора десятиліття.

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Про це виконавиця розповіла в інтерв’ю Раміні Есхакзай. Полякова пригадала, що тоді тема віку здавалася їй значно чутливішою, ніж зараз. Тож вона не вбачала нічого поганого в тому, аби вигадувати такі міфи.

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«Колись я просто відняла собі п’ять років. На один із днів народження до мене прийшли журналісти й сказали: „Ви сьогодні святкуєте 25 років“. Хоча насправді мені було 30. Я не стала їх виправляти. Так ця історія й тривала приблизно 15 років», — розповіла співачка.

Оля Полякова / © Пресслужба Раміни Есхакзай

Станом на зараз Олі Поляковій 47 років. За словами Олі, особливо сильно жінки відчувають суспільний тиск щодо віку саме у період після 30 років. Вона вважає, що суспільство досі нав’язує жінкам певні уявлення про те, який вигляд вони мають мати та як поводитися у тому чи іншому віці.

«Період від 30 до 45 років для жінки може бути психологічно складним. Уже у 30 жінка починає напружуватися через вік — це соціальна установка. Хтось може сказати: „Тобі 33, ти вже зріла жінка“. Сьогодні я б відповіла: „Навіть якщо зріла, то що?“», — зазначила Полякова.

Втім, нині артистка зовсім інакше ставиться до цифри у паспорті. Вона зізналася, що після 45 років перестала так сильно перейматися чужими оцінками та очікуваннями: «Приблизно після 45 років настає момент, коли тобі стає наплювати до чужої думки. Я зрозуміла: яка різниця, кому від мого віку холодно чи спекотно?».

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Оля Полякова / © Пресслужба Раміни Есхакзай

Водночас Полякова не приховує, що хоче якомога довше залишатися активною та добре почуватися. Артистка розповіла, що стежить за своїм здоров’ям, займається спортом, контролює харчування, регулярно проходить обстеження і звертається до косметологів. Зокрема, співачка стежить за гормональним балансом.

«Якщо я прийду до ендокринолога, то він скаже, що мої гормони в нормі відповідно до мого віку. Але я не хочу цього. Я хочу відповідати 35 рокам. Бо займаюсь спортом, багато працюю. Тому, щоб підтримувати рівень енергії, мені треба, аби гормони були на рівні 35-річної жінки. Я раз на три місяці здаю кров, визначаю, чого бракує, і корегую. Я за те, щоб все, що з’являється, використовувати. Не хочу старіти. Мені зараз добре, у мене прекрасний настрій і багато енергії. Чому я повинна просто взяти й почати „красиво старіти“?» — емоційно висловилася Полякова.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова виправдалася за спільний контент з росіянином, який живе за кордоном. Зірка пояснила свою згоду знятися з Сергієм Апполоновим і чому не хоче просити вибачень.

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