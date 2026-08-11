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Оля Полякова брехала про свій вік роками: скільки років співачці насправді
Співачка понад десятиліття вдавалася до хитрощів і віднімала собі роки.
Українська співачка Оля Полякова відверто розповіла про справжній вік, який протягом багатьох років залишався неправильно вказаним у публічному просторі.
Так, артистка зізналася, що свого часу навмисно не стала виправляти журналістів, які помилково привітали її з 25-річчям. Насправді на той момент Поляковій уже виповнилося 30 років. Однак зірка вирішила не спростовувати помилку, і зрештою вигадана цифра закріпилася за нею приблизно на півтора десятиліття.
Про це виконавиця розповіла в інтерв’ю Раміні Есхакзай. Полякова пригадала, що тоді тема віку здавалася їй значно чутливішою, ніж зараз. Тож вона не вбачала нічого поганого в тому, аби вигадувати такі міфи.
«Колись я просто відняла собі п’ять років. На один із днів народження до мене прийшли журналісти й сказали: „Ви сьогодні святкуєте 25 років“. Хоча насправді мені було 30. Я не стала їх виправляти. Так ця історія й тривала приблизно 15 років», — розповіла співачка.
Станом на зараз Олі Поляковій 47 років. За словами Олі, особливо сильно жінки відчувають суспільний тиск щодо віку саме у період після 30 років. Вона вважає, що суспільство досі нав’язує жінкам певні уявлення про те, який вигляд вони мають мати та як поводитися у тому чи іншому віці.
«Період від 30 до 45 років для жінки може бути психологічно складним. Уже у 30 жінка починає напружуватися через вік — це соціальна установка. Хтось може сказати: „Тобі 33, ти вже зріла жінка“. Сьогодні я б відповіла: „Навіть якщо зріла, то що?“», — зазначила Полякова.
Втім, нині артистка зовсім інакше ставиться до цифри у паспорті. Вона зізналася, що після 45 років перестала так сильно перейматися чужими оцінками та очікуваннями: «Приблизно після 45 років настає момент, коли тобі стає наплювати до чужої думки. Я зрозуміла: яка різниця, кому від мого віку холодно чи спекотно?».
Водночас Полякова не приховує, що хоче якомога довше залишатися активною та добре почуватися. Артистка розповіла, що стежить за своїм здоров’ям, займається спортом, контролює харчування, регулярно проходить обстеження і звертається до косметологів. Зокрема, співачка стежить за гормональним балансом.
«Якщо я прийду до ендокринолога, то він скаже, що мої гормони в нормі відповідно до мого віку. Але я не хочу цього. Я хочу відповідати 35 рокам. Бо займаюсь спортом, багато працюю. Тому, щоб підтримувати рівень енергії, мені треба, аби гормони були на рівні 35-річної жінки. Я раз на три місяці здаю кров, визначаю, чого бракує, і корегую. Я за те, щоб все, що з’являється, використовувати. Не хочу старіти. Мені зараз добре, у мене прекрасний настрій і багато енергії. Чому я повинна просто взяти й почати „красиво старіти“?» — емоційно висловилася Полякова.
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова виправдалася за спільний контент з росіянином, який живе за кордоном. Зірка пояснила свою згоду знятися з Сергієм Апполоновим і чому не хоче просити вибачень.