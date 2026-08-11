Ольга Сумська та Віталій Борисюк, Марина та Павло Зіброви, Катерина Осадча та Юрій Горбунов / © Колаж ТСН.ua

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Поки одні знаменитості голосно розлучаються та ділять майно в судах, інші роками доводять, що міцні стосунки у шоубізнесі все ж існують.

Вони переживали кризи, тривалі розлуки через роботу, народження дітей, повномасштабну війну та шалений ритм популярності, але не втратили найголовнішого — кохання й взаємної підтримки. Редакція сайту ТСН.ua зібрала українські зіркові пари, які разом уже понад десять років, а деякі — більше трьох десятиліть.

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Марина та Павло Зіброви — 32 роки в шлюбі

Марина та Павло Зіброви / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло та Марина Зіброви — одна з найміцніших пар української естради. Закохані одружилися ще 1994 року, а їхній шлюб уже давно став прикладом сімейної гармонії.

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Марина багато років залишається не лише дружиною артиста, а і його директоркою, тому подружжя проводить разом майже весь час. Сам співак неодноразово зізнавався, що саме дружина допомогла йому побудувати успішну кар’єру та підтримувала у найскладніші періоди.

Пара виховала доньку Діану, яка також працює поруч із батьками. Павло Зібров не приховує, що секрет їхнього шлюбу — взаємна повага, гумор і готовність завжди шукати компроміси.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк — більше 30 років кохання

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Історія кохання Ольги Сумської та Віталія Борисюка триває вже понад три десятиліття. Актори познайомилися під час роботи в театрі, а невдовзі між ними спалахнули почуття.

За роки шлюбу вони неодноразово переживали хвилі чуток про розлучення, однак кожного разу доводили, що їхня сім’я залишається міцною. Подружжя виховало доньку Ганну, а нині із задоволенням проводить час разом не лише вдома, а й на гастролях, концертах та світських заходах.

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Сумська неодноразово говорила, що найголовніше у стосунках — не переставати дивувати одне одного навіть після десятків років шлюбу.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов — разом понад 10 років

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Ведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов познайомилися ще задовго до роману, однак по-справжньому зблизилися під час роботи над спільними телевізійними проєктами.

Сьогодні вони виховують двох спільних синів — Івана та Данила, багато працюють разом і регулярно діляться сімейними моментами з прихильниками.

Попри шалену зайнятість, подружжя знаходить час на подорожі, романтичні побачення та сімейні свята. Горбунов неодноразово називав Осадчу головною підтримкою свого життя.

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Олена та Сергій Кравець — 24 роки у взаємності

Олена та Сергій Кравець / © instagram.com/1plus1_ua

Олена та Сергій Кравець разом ще з юності. Вони познайомилися задовго до того, як акторка стала зіркою «Кварталу 95».

Подружжя виховує трьох дітей і майже не виносить особисте життя на публіку. Саме тому їхню сім’ю часто називають однією з найнепублічніших серед українських знаменитостей.

Олена неодноразово наголошувала, що щасливий шлюб — це щоденна робота двох людей.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв — понад 20 років у любові

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв / © instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна та бізнесмен Тимур Хромаєв одружилися ще 2003 року. За цей час вони пережили непрості етапи, включно з кризами у стосунках, про які знаменитість чесно розповідала в інтерв’ю.

Попри труднощі, пара змогла зберегти сім’ю. Вони виховали доньку Нану та сина Олександра, а після початку повномасштабної війни Тимур став на захист України.

Єфросиніна не приховує, що сьогодні особливо цінує кожну можливість бути поруч із чоловіком.

Інна та Олександр Педани — 23 роки разом

Інна та Олександр Педани / © instagram.com/pedanos

Олександр Педан ще у студентські роки зустрів своє майбутнє кохання — Інну. З того часу вони майже не розлучаються.

Подружжя виховало доньку Валерію, а згодом у них народився син Марк. Попри популярність телеведучого, Інна завжди уникала зайвої публічності, хоча зараз пара із захопленням записує спільні ролики.

Педан часто говорить, що саме дружина допомагає йому залишатися собою та підтримує в усіх професійних починаннях.

Ірина Федишин та Віталій Човник — понад 20 років разом

Ірина Федишин та Віталій Човник / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин і Віталій Човник знайомі ще зі шкільних років. Саме юнацька дружба згодом переросла у велике кохання.

Сьогодні Віталій є продюсером співачки, тому вони працюють разом практично щодня. Подружжя виховує двох синів і регулярно демонструє, що навіть після багатьох років шлюбу романтика нікуди не зникла.

Співачка не раз наголошувала, що чоловік залишається її найбільшою опорою.

Ксенія та Євген Кошові — 19 років шлюбу

Ксенія та Євген Кошові / © instagram.com/yalta_k

Євген Кошовий із дружиною Ксенією вже багато років входять до числа найміцніших сімей українського шоубізнесу.

Вони виховують двох доньок і відкрито говорять про те, що в їхніх стосунках не обходилося без криз. Водночас саме вміння чути одне одного допомогло їм пройти непрості етапи.

Кошовий неодноразово зізнавався, що саме дружина є його найбільшим критиком і водночас найвідданішою прихильницею.

Тетяна та Віктор Бронюки — 18 років разом

Тетяна та Віктор Бронюки / © instagram.com/tetiana_broniuk

Фронтмен гурту «ТІК» Віктор Бронюк та його дружина Тетяна одружилися ще 2008 року.

Разом вони виховали двох дітей, а Тетяна тривалий час підтримувала чоловіка під час постійних гастролей і концертів.

Сам музикант не приховує, що сім’я для нього завжди була важливішою за популярність.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий — понад 15 років кохання

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / © instagram.com/liliia.rebrik

Історія кохання Лілії Ребрик та Андрія Дикого розпочалася на проєкті «Танці з зірками». Танцюрист став партнером акторки, а згодом — її чоловіком.

Подружжя виховує трьох доньок і регулярно показує родинне життя в соцмережах. Навесні 2024 року в них народилася наймолодша донька Адель, і зіркова сім’я стала ще більшою.

Ребрик неодноразово говорила, що головний секрет їхніх стосунків — підтримувати одне одного в будь-яких життєвих обставинах.

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