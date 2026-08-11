Південна Корея не готова постачати Україні зброю та системи ППО — МЗС

Південна Корея / © Associated Press

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Південна Корея наразі не планує змінювати політику щодо постачання Україні летальної зброї, попри заклики Києва до посилення оборонної співпраці на тлі військової підтримки Росії з боку КНДР.

Про це повідомляє The Korea Times із посиланням на представника Міністерства закордонних справ Південної Кореї.

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За словами високопоставленого чиновника МЗС, постачання Південною Кореєю оборонної продукції іншим державам здійснюється відповідно до внутрішнього законодавства країни.

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У Сеулі наголосили, що вже підтримують Україну в енергетичній та інфраструктурній сферах, охороні здоров'я й освіті та продовжать розглядати заходи, спрямовані на відновлення миру і післявоєнну відбудову України. Водночас позиція щодо передачі летального озброєння залишається незмінною.

Заява пролунала після того, як президент України Володимир Зеленський закликав Південну Корею поглибити співпрацю з Києвом. Він зазначав, що Україна зацікавлена, зокрема, в отриманні південнокорейських систем ППО та інших оборонних можливостей.

Зеленський також заявив, що КНДР може направити до Росії ще від 30 до 50 тисяч військових. На його думку, участь Північної Кореї у війні дозволяє її армії отримувати досвід сучасних бойових дій, що становить загрозу і для Сеула.

Представник південнокорейського МЗС не став підтверджувати інформацію про можливе нове розгортання військ КНДР або деталі дипломатичних переговорів з Україною. Водночас у Сеулі наголосили, що військова співпраця Росії та Північної Кореї безпосередньо стосується безпеки Південної Кореї та порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

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Південна Корея від початку повномасштабної війни надає Україні гуманітарну та іншу нелетальну допомогу, але утримується від прямих поставок летального озброєння.

Нагадаємо, виробники Patriot побоюються, що Україна після отримання ліцензії зможе вдосконалити систему та налагодити її масштабне виробництво швидше і дешевше.

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