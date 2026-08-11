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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинув 15-річний хлопець, ще двоє підлітків поранені

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Внаслідок російської атаки на Грушівську громаду Криворізького району загинув 15-річний хлопець. Ще двоє неповнолітніх дістали поранень.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, російські війська атакували Грушівську громаду Криворізького району.

Внаслідок удару загинув 15-річний хлопець.

Ще двоє юнаків дістали поранень. 16-річного підлітка госпіталізували. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

17-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджено автомобіль.

Інформація про наслідки удару уточнюється.

Раніше у Києві лунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Міська влада повідомляла про виклик медиків до Шевченківського району столиці.

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