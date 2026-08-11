Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинув 15-річний хлопець, ще двоє підлітків поранені

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Внаслідок російської атаки на Грушівську громаду Криворізького району загинув 15-річний хлопець. Ще двоє неповнолітніх дістали поранень.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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За його словами, російські війська атакували Грушівську громаду Криворізького району.

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Внаслідок удару загинув 15-річний хлопець.

Ще двоє юнаків дістали поранень. 16-річного підлітка госпіталізували. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

17-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджено автомобіль.

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Інформація про наслідки удару уточнюється.

Раніше у Києві лунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Міська влада повідомляла про виклик медиків до Шевченківського району столиці.

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