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Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинув 15-річний хлопець, ще двоє підлітків поранені
Внаслідок російської атаки на Грушівську громаду Криворізького району загинув 15-річний хлопець. Ще двоє неповнолітніх дістали поранень.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, російські війська атакували Грушівську громаду Криворізького району.
Внаслідок удару загинув 15-річний хлопець.
Ще двоє юнаків дістали поранень. 16-річного підлітка госпіталізували. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
17-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно.
Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджено автомобіль.
Інформація про наслідки удару уточнюється.
Раніше у Києві лунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Міська влада повідомляла про виклик медиків до Шевченківського району столиці.