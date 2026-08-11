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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1849
Час на прочитання
1 хв

В Україні вдруге за ніч оголосили загрозу балістики: які області під небезпекою

Повітряні сили ЗСУ вдруге за ніч проти 11 серпня попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Цього разу небезпека надходить із північно-східного напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

У ніч проти 11 серпня в Україні вдруге оголосили загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!» — йдеться у повідомленні військових.

Станом приблизно на 03:16 сигнал повітряної тривоги охопив значну частину центральних, північних та східних областей України.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного відбою.

Нагадаємо, це вже друге попередження про загрозу балістики протягом цієї ночі.

Нагадаємо, що у Києві пролунали вибухи: столиця перебувала під атакою балістики.

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